Eleição na Argentina: Milei amplia vantagem sobre Massa, mostra pesquisa para 2º turno

Na Argentina, o libertário Javier Milei amplia sua leve vantagem e aparece com 51,8% dos votos contra 48,2% do ministro da Economia, Sergio Massa. Os dois continuam empatados na margem de erro, mas a diferença já foi menor. Na pesquisa anterior da mesma empresa, a CB Consultoria, o libertário tinha 50,7% das intenções de voto enquanto o peronista era a escolha de 49,3% dos argentinos no final de outubro.

Massa lidera com folga na Província de Buenos Aires, onde está concentrada a maior parte do eleitorado argentino. Milei , por outro lado, é favorito em todas as demais regiões do país.

A pesquisa foi feita entre os dias 2 e 4 de novembro com 2.471 entrevistados e a margem de erro é de dois pontos percentuais. Já o levantamento anterior contemplava os dias 23 e 24 de outubro, ou seja, logo depois do primeiro turno.