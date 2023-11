Lyon empata em casa com Metz (1-1) e segue na lanterna do Francês sem vitórias

O Lyon, heptacampeão francês de 2001 a 2008, segue na última posição da Ligue 1 e sem vitórias após empatar em seu estádio em 1 a 1 neste domingo (5) com o Metz, pela 11ª rodada.

No primeiro jogo do Lyon desde os graves incidentes de 29 de outubro, durante a viagem a Marselha, foi o Metz quem marcou primeiro, com um gol do gambiano Ablie Jallow (77').

Skelly Alvero (84) empatou para seu time na reta final.