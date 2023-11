Netanyahu rejeita pedido dos EUA para pausa nos ataques a Gaza

Apenas uma pequena quantidade de comida, água e medicamentos foi autorizada a entrar em Gaza. Israel bloqueou o fornecimento de combustível necessário para a eletricidade, dizendo que o Hamas acumula combustível para fins militares.

A recusa de Israel a uma pausa humanitária proposta tem sido uma fonte de discórdia entre Washington e o governo israelense. Algumas autoridades dos EUA acreditam que eventualmente haverá um avanço, mas disseram que o tempo é crucial.

"Uma série de questões legítimas foram levantadas nas nossas discussões de hoje, incluindo como utilizar qualquer período de pausa para maximizar o fluxo de assistência humanitária, como ligar uma pausa à libertação de reféns, como garantir que o Hamas não utilize estes pausas ou arranjos em seu próprio benefício", disse Blinken a repórteres em Tel Aviv.

Chegar a um acordo dentro do establishment político israelense para permitir um cessar-fogo de curto prazo, no entanto, não será fácil, disse Samuel Ramani, analista político do Royal United Services Institute, um think tank com sede no Reino Unido.

"Os governos ocidentais precisam estar conscientes de que podem pressionar bastante Netanyahu, mas que ele enfrenta oposição interna a uma pausa humanitária", disse ele. Fonte: Dow Jones