Bayern goleia na visita ao Dortmund (4-0) com hat-trick de Kane; Leverkusen segue líder

O Bayern Munique venceu com autoridade o 'Klassiker' do futebol alemão em sua visita ao Borussia Dortmund (4-0) neste sábado (4), três dias depois de sua surpreendente eliminação nos 16 avos-de-final da Copa da Alemanha diante de uma equipe da terceira divisão. Com esta goleada, que teve um novo hat-trick do atacante inglês Harry Kane, o Bayern se mantém na segunda posição da Bundesliga, na décima rodada, com 26 pontos, a dois do líder Bayer Leverkusen, que mais cedo venceu o Hoffenheim (3-2). O Borussia Dortmund, empatado em quarto lugar com o Stuttgart (com 21 pontos), já apresenta uma desvantagem de 7 e 5 pontos em relação à dupla do topo da tabela.

A equipe de Munique abriu o placar logo aos 4 minutos com um gol do zagueiro francês Dayot Upamecano. A partir de então começou o show de Kane. Primeiro, concluindo um bom contra-ataque de 80 metros entre Leroy Sané e Leon Goretzka (9'). O capitão da seleção inglesa acabou com qualquer suspense aos 72 minutos, antes de balançar as redes pela terceira vez nos últimos instantes (93'). Com seu terceiro hat-trick na Bundesliga, Kane alcançou o topo da artilharia com 15 gols. O Bayern havia chegado ao temido clássico do vale do Ruhr com muitas dúvidas após a eliminação na Copa da Alemanha diante do Saarbrücken, da 3ª divisão. Além disso, o técnico Thomas Tuchel teve que lidar com as ausências de Joshua Kimmich, suspenso, e de seu líder da zaga, o holandês Matthijs de Ligt, lesionado há várias semanas. O Bayern não perde um 'Klassiker' na Bundesliga desde novembro de 2018 e ostenta uma sequência de nove vitórias e um empate contra o seu grande rival das últimas décadas.

Mais cedo, o Bayer Leverkusen venceu o Hoffenheim, em Sinsheim (3-2), conquistando assim o nono triunfo no campeonato, que lhe permitiu continuar seu início de temporada quase perfeito no topo da Bundesliga.

Somando com Copa da Alemanha e Liga Europa, o Bayer disputou 15 jogos desde o início da temporada, dos quais venceu 14. Diante do sexto colocado, o Bayer de Xabi Alonso abriu o placar através do jovem talento alemão Florian Wirtz, e aumentou a vantagem com um gol do espanhol Alex Grimaldo pouco antes do intervalo (45'+1). Em menos de 120 segundos do segundo tempo, os donos da casa marcaram através de Anton Stach (56') e Wout Weghorst (58'), mas o Leverkusen reagiu com mais um gol de Grimaldo (70').