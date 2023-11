El Niño deixa milhares de deslocados por inundações no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai

Pelo menos três pessoas morreram e duas seguem desaparecidas no Paraguai como resultado das furiosas tempestades que atingiram o país nos últimos cinco dias, de acordo com sua Secretaria de Emergência Nacional (SEN).

Fortes chuvas, inundações e cheias de rios na Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil têm causado mortes, desaparecimentos e milhares de deslocados nos últimos dias, o que as autoridades atribuem ao fenômeno do El Niño e afirmam poder se estender até os primeiros meses de 2024.

No Brasil, as chuvas provocaram esta semana inundações e deslizamentos nos estados do Paraná e Santa Catarina, sem relatos de vítimas fatais, indicou à AFP o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Cerca de 500 km rio acima, na hidrelétrica de Itaipu, compartilhada entre Brasil e Paraguai, a mesma ação foi tomada. A abertura do reservatório causou inundações em Ciudad del Este, com um saldo de 60 famílias resgatadas e levadas para áreas mais altas.

Espera-se que nesta sexta um novo ciclone extratropical cause chuvas intensas, granizo e ventos de até 100 km/h nesses estados, assim como no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal e na cidade do Rio de Janeiro, segundo um boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

"Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos", informou o Inmet.

De acordo com a Defesa Civil do Paraná, entre 3 de outubro e 3 de novembro, duas pessoas morreram e mais de 16 mil tiveram que deixar suas casas devido a ventos fortes e inundações no estado.