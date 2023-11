RSF denuncia no TPI 'crimes de guerra' contra jornalistas no conflito Israel-Hamas

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) anunciou, nesta quarta-feira (1º), que apresentou uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra cometidos contra jornalistas desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

"A RSF apresentou uma denúncia por crimes de guerra junto do gabinete do procurador do TPI em 31 de outubro de 2023. Esta detalha os casos de nove jornalistas mortos desde 7 de outubro, e de dois feridos no exercício de suas funções", indicou a ONG em um comunicado.

Essa denúncia diz respeito a "oito jornalistas palestinos, mortos por bombardeios sobre áreas civis em Gaza por Israel, e um jornalista israelense, morto em 7 de outubro, quando cobria o ataque contra seu kibutz pelo Hamas".