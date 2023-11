Polícia investiga motivação de idoso japonês que atacou agência dos correios

Duas pessoas ficaram feridas no hospital en Saitama. As duas reféns da agência dos correios saíram ilesas após oito horas de sequestro.

Tsuneo Suzuki foi detido na terça-feira à noite no município de Warabi, perto de Tóquio. Antes do sequestro, ele supostamente incendiou sua casa e atirou em um hospital.

A imprensa local afirmou que Suzuki guardava "rancor" do serviço postal e estava irritado com um médico que trabalha no hospital.

Suzuki tinha uma arma amarrada com um cordão no pescoço, além de duas facas, um recipiente de 18 litros e duas garrafas com um líquido não especificado, segundo vários meios de comunicação, incluindo o canal de televisão Asahi.

A polícia o prendeu depois que uma refém foi libertada e a outra conseguiu escapar sozinha.

A imprensa afirma que o idoso admitiu ter incendiado o apartamento em que morava sozinho.

Os vizinhos o descreveram como uma pessoa amigável. "Nunca vi uma arma ou algo perigoso em sua casa", disse um amigo do idoso ao jornal Asahi Shimbun.

No Japão, mais de 10% da população tem 80 anos ou mais. Uma parte crescente desta população idosa vive sozinha e perde contato com os parentes.