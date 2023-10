Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

A Wemade atualizou o novo conteúdo de crescimento "Esfera da Alma Mágica" do seu exitoso jogo de MMORPG MIR4. As Esferas da Alma Mágica são itens que aumentam as estatísticas de personagem e as habilidades de combate. (crédito: Wemade)

As Esferas da Alma Mágica são itens que aumentam as estatísticas de personagem e as habilidades de combate. Até cinco Esferas da Alma Mágica podem ser equipadas em sequência quando os personagens atingem os níveis 123, 133, 143, 153 e 163.

Os usuários podem usar materiais de crescimento exclusivos ou Pedras de Espírito Épica e Esferas da Alma Mágica Épica para aumentar o nível de Esferas da Alma Mágica. Ao atingir os níveis 3, 6 e 9 da Esfera da Alma Mágica, estatísticas como defesa física e aumento de dano de ataque são concedidas aleatoriamente. Os usuários também podem alterá-las para as estatísticas que desejarem com o "Pergaminho de Encantamento de Esfera da Alma Mágica" e recursos. Ao atingir o nível máximo de 12, habilidades únicas da Esfera da Alma Mágica, como ataque físico e recuperação de MP, são aplicadas.

O evento "Loja de Troca de Doce de Abóbora do Ancião Han" será realizado de 31 de outubro a 13 de novembro. Os usuários poderão levar os itens "Doce de Abóbora" obtidos da caça de monstros ao NPC Ancião Han Sinistro para trocar por "Pedra de Aprimoramento do Dragão Divino Lendário" e "Caixa de Presente de Felicitações do Dragão Amarelo" contendo vários bilhetes de invocação. Realizado durante o mesmo período, o evento "Presença de 7 dias do Ancião Han" distribuirá itens como "Caixa de Material de Promoção Lendária".

Além disso, a "Loja da Moeda Ancestral do Evento" estará aberta até 14 de novembro. Os usuários podem comprar itens como "Estátua de Dragão Azul Lendária" e "Caixa de Aprimoramento de Constituição Lendária" usando moedas antigas obtidas no Portal e no Raide.

Da minha batalha à nossa guerra! Para mais informações sobre o MIR4, acesse o site oficial.

