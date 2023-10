Chefe da ONU faz apelo à paz no local de nascimento de Buda

O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo vibrante à paz nesta terça-feira (31), na localidade nepalesa de Lumbini, considerada a terra natal de Buda, em meio a conflitos, particularmente no Oriente Médio, na Ucrânia, no Sahel e no Sudão.

Durante sua visita ao Nepal, Guterres mencionou a necessidade urgente de um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas para pôr fim ao "pesadelo" do derramamento de sangue.

"No Oriente Médio, na Ucrânia, no Sahel, no Sudão e em muitos outros lugares do mundo, os conflitos estão provocando estragos", disse Guterres.