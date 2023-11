Cataratas do Iguaçu registram maior vazão em quase uma década

As Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre Brasil e Argentina, registraram esta semana uma vazão de 24,2 milhões de litros por segundo, um recorde em quase uma década, segundo a concessionária do Parque Nacional do Iguaçu.

As cataratas, umas das mais importantes do mundo com suas 275 quedas no rio Iguaçu, alcançaram "a maior vazão dos últimos anos" na segunda-feira (30) pela manhã, após chuvas intensas no Paraná, segundo a empresa concessionária Urbia Cataratas, que monitora as águas junto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

As imagens do local mostravam o rio cheio e poderoso, com passarelas cobertas pelas águas marrons.