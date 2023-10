Princesa Leonor completa 18 anos, idade legal para assumir o trono espanhol

"No dia 31 completo 18 anos e terei a honra de jurar à Constituição, com o que isso significa para mim, pessoal e institucionalmente", afirmou Leonor em 20 de outubro, durante a entrega dos Prêmios Princesa de Astúrias, seu título oficial.

A princesa Leonor de Borbón, filha do rei Felipe VI, poderá assumir legalmente como chefe de Estado da Espanha a partir de terça-feira (31), quando completa 18 anos e faz o juramento à Constituição, um marco que abre novos caminhos diante do turbulento final de reinado de Juan Carlos.

Diferentemente de seu avô, Leonor não suscita sinais de antipatia, pelo contrário, em um país no qual o debate sobre a monarquia é perene.

No mínimo, a princesa oferece "um afastamento temporário" dos anos de Juan Carlos e "uma contraimagem, que é a de sua neta, que não tem bagagem nem história, e o que tem é uma história normal, de família, de estudos", analisou Zarzalejos.

Leonor fala francês, inglês, espanhol e catalão e está aprendendo galego e basco.

Completou o ensino fundamental em um colégio particular em Madri, o Colegio Santa María de los Rosales, e o concluiu o ensino médio no internato UWC Atlantic College, no País de Gales, Reino Unido, que se orgulha de formar "changemakers" (pessoas transformadoras).