Número de mortos em ataque contra Testemunhas de Jeová na Índia sobe para três

O balanço de mortes em um ataque com explosivos durante uma cerimônia das Testemunhas de Jeová no sul da Índia subiu para três, informaram as autoridades.

O ataque aconteceu no domingo durante uma cerimônia que reuniu mais 2.000 pessoas no Centro de Convenções Internacionais Zamra, na cidade de Kalamassery.

"A investigação preliminar mostra que o ataque foi provocado pela explosão de uma bomba de fabricação caseira", afirmou o chefe de polícia local, Darvesh Saheb.