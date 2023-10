Brasil segue sua ascensão e já está em 2º no quadro de medalhas do Pan, atrás dos EUA

O Brasil teve mais um dia prolífico nesta segunda-feira (30) com a conquista de quatro ouros, o que lhe permitiu subir ao segundo lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023, atrás do líder isolado Estados Unidos.

O Brasil, que no domingo havia ultrapassado o Canadá e ficado em terceiro, também conseguiu ultrapassar o México, que por sua vez caiu para o quarto lugar ao ser superado também pelos canadenses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com os Estados Unidos se isolando do topo do quadro de medalhas com 72 ouros, a briga se concentra no segundo lugar, que agora é ocupado pelo Brasil com 37 ouros, dois a mais que Canadá e México.