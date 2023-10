Após ouro no feminino, basquete masculino do Brasil busca domínio total no Pan

O Brasil volta ao basquete nos Jogos Pan-Americanos com o objetivo de honrar o ouro conquistado pela seleção feminina. Embora sem grandes nomes em Santiago-2023, Argentina e Porto Rico pretendem fazer frente aos brasileiros no torneio que começa nesta terça-feira. A seleção brasileira, segunda mais vezes campeã da competição, com seis títulos, duas a menos que os Estados Unidos, buscará um novo título com um elenco formado majoritariamente por jogadores do campeonato local, onde se destaca o atacante Lucas Dias, de 28 anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Será não apenas uma tentativa de dar a volta por cima depois de não se classificar há quatro anos para os Jogos de Tóquio, mas também um esforço para não destoar depois de a seleção feminina conquistar o ouro no domingo ao derrotar a Colômbia.

"Vamos trabalhar para que o Brasil seja campeão do Pan como foi em 2015, em Toronto", disse o técnico Gustavo Conti. Seus grandes adversários no Centro Esportivo 1 do Estádio Nacional de Santiago, onde serão disputadas as partidas, tampouco terão seus astros porque a competição está fora do calendário da FIBA, portanto os clubes não são obrigados a abrir mão deles. Com a ausência dos Estados Unidos e do Canadá na capital chilena, o cenário parece montado para que o ouro continue nas mãos das duas potências sul-americanas: Brasil ou Argentina, campeã em Lima e em busca de sua terceira medalha de ouro. A Argentina, campeã olímpica em Atenas-2004, competirá com jogadores dos campeonatos local, espanhol e brasileiro sob o comando de Leandro Ramella.

Ele substitui o técnico Pablo Prigioni, que tem compromisso como auxiliar do Minnesota Timberwolves da NBA que o impediram de viajar ao Chile, segundo a imprensa argentina. "Todos os jogadores têm um empenho e uma vontade muito grandes (...) Vão ser adversários muito duros e todos nós vamos querer disputar as semifinais para lutar por uma medalha. São três partidas em três dias seguidos então não há margem para erro", disse Ramella. A conquista do terceiro título será uma lufada de ar fresco para a Argentina depois de não ter conseguido se classificar para o Mundial de 2023, vencido pela Alemanha em setembro, em Manila, nas Filipinas.

Os argentinos estão no Grupo A junto com Panamá, Venezuela e República Dominicana. Eles abrirão a competição contra os venezuelanos nesta terça-feira, às 10h30 (horário de Brasília). Os brasileiros, por sua vez, estão no Grupo B junto com México, Chile e Porto Rico, outro time difícil e com tradição: vice-campeão em Lima, mas vencedor do ouro em Havana-1991 e Guadalajara-2011. A seleção brasileira, que perdeu a final da FIBA Americup 2022 para a Argentina, em Recife, estreia contra os mexicanos às 17h30 (horário de Brasília).