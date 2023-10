Ante diferenças, Sínodo sobre futuro da Igreja opta pela prudência

Desde 4 de outubro, os 365 membros da assembleia geral, procedentes de todos os continentes e assistidos por uma centena de especialistas, debateram a portas fechadas, no Vaticano, com o objetivo de finalizar um documento de 42 páginas, publicado no sábado (28).

"É o primeiro sínodo, no qual quase não houve bispos com batinas, ou símbolos distintivos. Há uma espécie de fraternidade, todo o mundo tinha o direito de falar", disse à AFP o padre franco-alemão Christoph Theobald, um teólogo jesuíta que participou como especialista.

Essas questões preocupavam um setor conservador da Igreja, que temia que os debates levassem a uma distorção da doutrina, ainda mais com a "pequena revolução" contra o clericalismo, por parte do papa Francisco, que decidiu que laicos e mulheres poderiam votar pela primeira vez, como bispos e cardeais.

A aceitação de casais homossexuais, outro tema esperado, ficou em segundo plano. O termo "LGBT" nem aparece no documento final, que evoca apenas a "identidade de gênero" e a "orientação sexual". Tampouco se menciona a proposta de abençoar os casais homossexuais, uma omissão que decepcionou as associações católicas LGBT e os fiéis mais progressistas.

Em seus quase 87 anos, o papa terá a última palavra sobre as conclusões desse encontro. Na missa de encerramento do domingo, reiterou seu "sonho" de uma Igreja "com as portas abertas".

