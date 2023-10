Stellantis chega a acordo com sindicato automotivo dos EUA

O acordo provisório, alcançado após 44 dias de uma greve que afetou simultaneamente as "Três Grandes" fabricantes de automóveis de Detroit, inclui um aumento de 25% nos salários-base até 2028, informou o sindicato em um comunicado.

A Stellantis e o sindicato United Auto Workers (UAW) chegaram a um acordo preliminar como o alcançado esta semana com a Ford, informou o sindicato neste sábado (28), o que permite o retorno ao trabalho dos funcionários da companhia.

Assim como aconteceu com a Ford, o acordo preliminar com a gigante europeia Stellantis terá que ser ratificado em uma votação dos membros do UAW.

Mas, enquanto isso, os trabalhadores em greve da Stellantis, assim como os da Ford, "voltarão ao trabalho enquanto o acordo passa pelo processo de ratificação", informou o sindicato.

O aumento salarial do acordo provisório é inferior aos 40% reivindicados pelo presidente do UAW, Shawn Fain, quando o sindicato iniciou a paralisação, em 15 de setembro, na primeira greve simultânea da história da Ford, General Motors e Stellantis.

No entanto, é muito superior ao aumento de 9% que a Ford, por exemplo, propôs inicialmente em agosto.

O presidente Joe Biden comemorou o acordo.

"Parabenizo o UAW e a Stellantis por terem negociado de boa fé após árduas disputas para alcançar um acordo histórico, que vai garantir aos trabalhadores o salário, os benefícios, a dignidade e o respeito que merecem", afirmou, por meio de nota.