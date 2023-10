Sobe para 39 número de mortos na passagem do furacão Otis por Acapulco

A atualização do balanço de vítimas na passagem do furacão Otis por Acapulco, no sul do México, com doze novos óbitos reportados neste sábado (28), elevou o total de vítimas fatais para 39, enquanto pelo menos dez pessoas ainda estão desaparecidas.

Na quinta-feira, um dia depois de o furacão categoria 5 - a mais alta na escala Saffir Simpson - impactar o Pacífico mexicano, o governo informou um primeiro balanço de 27 mortes.

"Infelizmente, o Ministério Público dá um total de 39 falecidos" e há relatos de dez desaparecidos, disse Rosa Icela Rodríguez, secretária de Segurança, em um vídeo publicado nas redes sociais.