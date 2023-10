Sínodo aborda questão das mulheres diáconas na Igreja católica

O Sínodo dos Bispos da Igreja católica abriu a discussão, neste sábado (28), sobre a questão do diaconato feminino e considerou "urgente" integrar as mulheres nos processos de tomada de decisão na instituição, ao final de uma reunião mundial no Vaticano.

"É urgente garantir que as mulheres possam participar dos processos de tomada de decisão e assumir papéis de responsabilidade na pastoral e no ministério", diz um documento de 42 páginas, publicado neste sábado após ser submetido à votação dos 365 membros do sínodo, entre eles o papa Francisco.

Fruto de quase um mês de debates, este documento consultivo, no qual cada um de seus parágrafos teve o apoio de uma maioria de dois terços, se apresenta como "um marco" antes de uma segunda assembleia geral, que será realizada em outubro de 2024.