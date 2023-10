Protesto a favor do cessar-fogo em Gaza deixa centenas de detidos em NY

As forças de segurança fecharam as portas da estação e isolaram a área circundante, enquanto um oficial com um megafone na mão pediu aos manifestantes que bloquearam o tráfego fora da estação na Rua 42 que dispersassem a área ou seriam presos.

Pouco depois, os agentes uniformizados prenderam dezenas de manifestantes, com as mãos amarradas nas costas, que enchiam ônibus vazios organizados pela polícia em redor da estação, confirmou a AFP.

A polícia informou à AFP que as pessoas "em prisão preventiva são mais de 200", embora não tenha especificado um número exato.

Segundo os organizadores, "300 pessoas foram presas", no que classificaram como a "maior desobediência civil que a cidade de Nova York sofreu em 20 anos".

Os organizadores salientaram que a atriz e ativista Indya Adrianna Moore, a documentarista Laura Poitras e autoridades eleitas do Parlamento estadual e da prefeitura se juntaram ao protesto para pedir o fim dos bombardeios do Exército israelense contra a Faixa de Gaza .

A guerra começou em 7 de outubro com o ataque dos comandos do Hamas que, segundo Israel, mataram mais de 1.400 pessoas no sul do país, a maioria civis, e levaram 220 reféns para Gaza.