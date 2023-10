Polícia proíbe distribuição de apitos entre torcedores da Inter para receber Lukaku

A distribuição de apitos antes do jogo entre Inter de Milão e Roma no domingo, que marca o reencontro da torcida 'nerazzurra' com o atacante belga Romelu Lukaku, agora romanista, foi proibida pela polícia italiana, anunciou o grupo de torcedores interistas que idealizou a iniciativa.

"Enésimo abuso, apitos proibidos!", lamentou a torcida Curva Nord Milano em sua conta no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo tinha anunciado no mês passado que queria distribuir apitos aos torcedores antes do início do jogo entre Inter e Roma pela 10ª rodada do Campeonato Italiano.