ONU: milhares de outros civis podem morrer, em caso de operação em larga escala em Gaza

O Alto Comissário da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Perthes, alertou neste sábado que uma operação de "larga escala" na Faixa de Gaza tem o potencial para provocar milhares de outras mortes de civis, além das já ocorridas. Em comunicado, a autoridade fala em "possíveis consequências catastróficas" e alerta para as consequências humanitárias e em direitos humanos "devastadoras e duradouras".

Perthes diz que "a violência continuada não é a resposta" e pede que as partes e outros países, sobretudo os com influência sobre as partes do conflito, façam de tudo para conter o conflito. Segundo ele, há relatos de que os bombardeios e as operações da última noite de forças de Israel foram os mais intensivos até agora, "levando esta terrível crise a um novo nível de violência e dor".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Alto Comissário nota que os ataques de Israel contra instalações de telecomunicações e a consequente falta de internet deixam os moradores de Gaza sem meios de saber o que ocorre na região nem no restante do mundo. "Lembramos a todas as partes de suas obrigações sob a lei humanitária internacional e a legislação internacional de direitos humanos", reforça.