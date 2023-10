Com Neuer de volta e hat-trick de Kane, Bayern atropela Darmstadt no Alemão

O Bayern de Munique teve um sábado (28) perfeito na 9ª rodada do Campeonato Alemão, graças à goleada por 8 a 0 sobre o Darmstadt, com direito a hat-trick de Harry Kane, resultado que colocou o time bávaro na liderança provisória, em jogo que também marcou o retorno do goleiro Manuel Neuer.

Com 23 pontos, o Bayern, que tinha começado a rodada em terceiro na tabela, se coloca como líder com um ponto de vantagem sobre o Bayer Leverkusen (2º), que recebe o Freiburg (8º) no domingo.

O Stuttgart, que era o vice-líder, cai para a terceira posição com a derrota em casa por 3 a 2 para o Hoffenheim (5º).