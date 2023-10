Tottenham vence em sua visita ao Crystal Palace e se consolida na liderança

No primeiro tempo, o Crystal Palace conteve o Tottenham, que não conseguiu dar um chute na direção do gol. Mas tudo mudou no segundo tempo para os jogadores comandados pelo técnico australiano Ange Postecoglu, que aos poucos foram impondo a sua superioridade.

O Tottenham venceu por 2 a 1 em sua visita ao vizinho Crystal Palace e garantiu a permanência na liderança da Premier League, nesta sexta-feira (27), no jogo que abriu a 10ª rodada do campeonato.

O caminho do triunfo foi aberto com um gol contra de Joel Ward, no início do segundo tempo (53').

O Tottenham aumentou 13 minutos depois graças ao sul-coreano Son Heung-min, após um passe de Brennan Johnson (66').

Nos acréscimos, Jordan Ayew reduziu para o Crystal Palace (90+4'), mas não houve tempo para uma verdadeira reação.

"Mostramos muita disciplina e estamos focados. Estou muito feliz com o esforço dos meus jogadores", comemorou Postecoglou.

"É uma equipe organizada, sabíamos que tínhamos que ter paciência. Foi uma forma diferente de vencer", observou.

O Crystal Palace permanece em décimo primeiro lugar, com 12 pontos.