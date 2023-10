Tatuar com cinzas, uma forma de luto na Califórnia

"É impressionante", disse Frank com a voz embargada, sentada em uma cadeira preta, enquanto Dukes retira as cinzas da caixa.

Com a caixa de madeira onde guardava as cinzas de sua mãe, Frank chegou emocionada ao estúdio da tatuadora Kat Dukes, na cidade costeira californiana de Oceanside.

Quando Scout Frank perdeu a mãe, ela decidiu colocar algumas de suas cinzas em um colar para se sentir próxima dela. Mas em seu processo de luto, encontrou uma forma de realmente carregar isso sob a pele: com uma tatuagem.

"Foi muito simples, basta adicionar as cinzas à tinta. Foi o que fizemos e isso tornou tudo muito mais especial", contou.

"É uma forma diferente de respeitá-la, em vez de ter (as cinzas) somente na minha casa", comentou.

A artista, que tatua cinzas de entes queridos na Califórnia, pegou uma pequena fração do material e as entregou à jovem para que, em uma espécie de momento cerimonial, ela pudesse adicioná-las à tinta .

A tatuadora viu seus vídeos viralizarem nas redes sociais. E com a exposição, veio o tsunami de críticas.

"Recebo muitas críticas por fazer isso. Muitas pessoas argumentam que não é higiênico", disse Dukes, que abraçou tanto a prática que tatuou as cinzas do pai em si mesma.

"Isso é um pouco mal visto aqui nos Estados Unidos, porque as pessoas não ouvem falar disso com frequência. E as pessoas rejeitam imediatamente o que é estranho para elas", opinou.

Dukes afirma que não há risco de contaminação ou infecção pelo uso de cinzas de cremação e que uma inspeção sanitária constatou que seu trabalho é seguro e que seu estúdio não viola nenhuma regulamentação.