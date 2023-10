Sandro Tonali tem chances de jogar no sábado, diz técnico do Newcastle

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, disse nesta sexta-feira (27) que há uma "alta probabilidade" de Sandro Tonali participar da partida de sábado do Campeonato Inglês contra o Wolverhampton, apesar de uma suspensão de 10 meses imposta pelas autoridades italianas devido ao envolvimento do jogador com apostas ilegais.

A Federação Italiana de Futebol anunciou na quinta-feira que o meio-campista de 23 anos foi suspenso até à próxima temporada, na sequência de uma investigação sobre apostas ilegais, embora a sanção ainda não tenha sido ratificada pela Uefa e pela Fifa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado sobre isso nesta sexta, Howe disse: "É difícil porque ainda não tivemos uma confirmação oficial".