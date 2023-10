Líbano tem quase 29 mil deslocados por violência na fronteira com Israel, diz ONU

Quase 29.000 pessoas foram deslocadas no Líbano desde o início da violência na fronteira com Israel, de acordo com novos números divulgados nesta sexta-feira (27) por uma agência das Nações Unidas.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em solo israelense, em 7 de outubro, há tiroteios quase diários na área de fronteira entre o Hezbollah libanês, um aliado do Hamas, e o Exército israelense.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) indicou em um relatório que a escalada na fronteira israelense-libanesa deslocou 28.965 pessoas, principalmente no sul do Líbano, que faz fronteira com Israel.