Jenni Hermoso marca em sua volta à seleção espanhola, que vence a Itália na Liga Feminina das Nações

Hermoso só precisou de 20 minutos em campo, depois de entrar aos 68 minutos no lugar de Mariona Caldentey, para marcar aproveitando um rebote da goleira Laura Giulani.

No estádio Arechi de Salerno, a jogadora do Pachuca marcou o gol da vitória (88'), que consolida a Espanha na liderança do grupo 4 da Liga A da competição continental.

A Espanha venceu a Itália por 1 a 0 nesta sexta-feira, pela terceira rodada da Liga Feminina das Nações, com um gol nos últimos instantes de Jenni Hermoso, que regressou à 'Roja' após o escândalo em que foi vítima de um beijo forçado.

"Que melhor alegria do que chegar e voltar a me sentir bem, marcar o gol da vitória e agora só posso sorrir", disse Jenni Hermoso à televisão pública espanhola após o jogo.

A atacante espanhola não poderia ter retornado melhor com a camisa da 'Roja', à qual voltou pela primeira vez desde o escândalo do beijo forçado na final da Copa do Mundo da Austrália, vencida pela Espanha.

Hermoso se tornou então protagonista involuntária quando o então presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales, lhe deu um beijo na boca na cerimônia de entrega de medalhas do torneio.

A ação de Rubiales, que acabou renunciando, gerou um grande escândalo e acabou levando a uma investigação judicial contra ele por possível agressão sexual e coação contra a jogadora.

O escândalo também gerou protestos das jogadoras espanholas em defesa do companheiro e para pedir mudanças na RFEF.

As jogadoras chegaram a um acordo com a RFEF e o Conselho Superior dos Esportes que acalmou a situação e permitiu uma segunda convocação mais tranquila para a técnica Montse Tomé com o regresso de Jenni Hermoso.