Girona vence Celta com gol nos acréscimos e é líder provisório do Espanhol

Caso a equipe de Carlo Ancelotti não vença como visitante nesta partida, o Girona permanecerá firme na primeira posição. De qualquer forma, o time confirmou seu status de grande revelação no início da temporada com esta nova vitória.

O Girona soma agora 28 pontos na classificação, três a mais que o Real Madrid (2º, 25), que visita o Barcelona no sábado (3º, 24 pontos) no grande clássico da Liga espanhola.

Com um gol nos acréscimos do venezuelano Yangel Herrera, o Girona venceu o Celta de Vigo por 1 a 0, nesta sexta-feira (27) na abertura da 11ª rodada da Liga espanhola, onde a equipe catalã assumiu a liderança provisória.

O Celta (18º) neutralizou o jogo do Girona no primeiro tempo, mas no segundo os donos da casa foram melhores e tiveram boas chances.

O brasileiro Yan Couto teve uma grande oportunidade mas chutou alto demais aos 66 minutos, após receber de seu compatriota Savinho.

Quatro minutos depois, o uruguaio Cristhian Stuani também disparou muito alto (70').

Quando tudo parecia apontar para um empate, Herrera marcou aos 90+1, após receber uma assistência de Aleix García.

Antes disso, aos 84 minutos, o Celta teve um gol anulado, marcado por Luca De la Torre.

A má notícia da noite para o Girona foi a lesão pouco antes do intervalo de David López, que foi substituído por Juanpe momentos antes do final do primeiro tempo.