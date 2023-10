Eleições na Argentina: marqueteiros mudaram foco de Massa, diz consultor

Pesquisa divulgada pelo instituto na quarta-feira, 25, aponta o libertário em leve vantagem, com 50,7% dos votos válidos ante 49,3% do peronista.

Massa saiu na frente com 36% no primeiro turno e, neste momento, tem uma base mais sólida que o rival: 32,4% dizem votar com certeza em Massa enquanto 28,2% com Milei. O problema do ministro é que ele carrega a rejeição ao governo de Alberto Fernández e 48,2% afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Do outro lado, 43,8% dos eleitores afirmam que o libertário não é uma opção.

Os candidatos estão empatados. Como analisar a pesquisa em termos de piso e teto eleitorais?

Temos um cenário de extrema paridade, com possibilidade para ambos. Há um empate técnico. A base é de 36 pontos para Massa e 30 para Milei. Ou seja, um terço da Argentina deve definir a eleição. Primeiro, decidir se vai ou não votar. Segundo, se vota em branco. Terceiro, qual candidato escolher. Existem fatores, como a participação, que afetarão os resultados. Quanto maior a participação, maior a chance de Milei vencer. Quanto menor, aumenta a possibilidade de Massa. Ambos têm chances iguais, porque metade da Argentina vota com raiva do governo e de Massa. E a outra metade votará com medo de Milei.

Dá pra dizer quem tem mais chance?

A pesquisa é o primeiro frame do filme que vamos começar a ver a partir de agora com medições sistemáticas para entender a evolução das campanhas. No primeiro turno, só na última pesquisa interna, já depois do prazo para pesquisas públicas, é que foi possível identificar a vantagem de Massa. Com uma margem tão pequena, precisamos medir até o final para saber. Também temos de avaliar o impacto das campanhas, das propostas e das declarações. São muitas variáveis. O fim de semana de 19 de novembro é feriado. As pessoas podem viajar. Esse um terço que já se sente distante do processo tem uma desculpa para não votar. E aqui vale a mesma hipótese: quanto menor a participação, mais chance tem Sergio Massa e vice-versa.

Por que a participação baixa favorece Massa?