Congressista republicano George Santos se declara inocente em tribunal dos EUA

O congressista republicano de origem brasileira George Santos se declarou inocente, nesta sexta-feira (27), das acusações adicionais apresentadas pela justiça americana por roubo de identidade e dar falso testemunho à Comissão Federal de Eleições (FEC), segundo fontes judiciais.

O julgamento de Santos, filho de imigrantes brasileiros, de 35 anos, foi marcado para 9 de setembro de 2024 e deve durar três semanas, segundo fontes judiciais.

No começo de outubro, a promotoria do distrito leste de Nova York apresentou novas acusações contra o congressista, que se somam a outra série de acusações apresentadas em maio, entre elas a de roubo de identidade de pessoas e de fazer pagamentos com cartões de crédito de seus doadores sem sua autorização, além de mentir para a FEC e, consequentemente, ao público sobre a situação financeira de sua campanha.