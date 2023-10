Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

Desde março de 2020, os desafios de liquidez no mercado cambial (FX) nigeriano vêm afetando consistentemente a acessibilidade de seu mercado de ações, levando a contínuas preocupações de repatriamento de capital e a uma lacuna significativa entre as taxas de câmbio oficiais e paralelas para o naira nigeriano. Isto fez com que os investidores institucionais internacionais enfrentassem desafios recorrentes com a replicabilidade e capacidade de investimento dos índices MSCI da Nigéria e outros índices dos quais fazem parte.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder em fornecer ferramentas e serviços essenciais de suporte à decisão para a comunidade de investimento mundial, anunciou hoje que os índices MSCI da Nigéria serão reclassificados do status de mercados fronteiriços para mercados autônomos em uma única etapa, coincidindo com a revisão do índice de fevereiro de 2024.

A fim de facilitar a replicabilidade do índice no momento da reclassificação, a MSCI irá excluir cada título nigeriano dos índices MSCI de mercados fronteiriços a um preço que é efetivamente zero no fechamento de 29 de fevereiro de 2024. Mais informações sobre este e outros detalhes referentes à implementação da reclassificação serão compartilhados em uma data mais próxima da reclassificação.

Em 22 de junho de 2023, a MSCI anunciou que a resposta de participantes do mercado obtida como parte da consulta inicial efetuada de junho de 2022 a junho de 2023 sugeria que a acessibilidade limitada do mercado de ações nigeriano justificaria a remoção dos índices MSCI da Nigéria dos Índices de Mercados Fronteiriços da MSCI. Contudo, a MSCI prorrogou o período de consulta até 29 de setembro de 2023 para dar mais tempo, a fim de que a situação de liquidez no mercado cambial nigeriano se estabilizasse após medidas anunciadas pelo Banco Central da Nigéria em 14 de junho de 2023. Não foram observadas melhorias significativas na liquidez cambial pelos participantes do mercado durante o período de consulta estendido, confirmando que a facilidade de entradas e saídas de capital nos índices MSCI da Nigéria não corresponde aos padrões esperados dos mercados fronteiriços. Isto levou à decisão do MSCI de reclassificar os índices MSCI da Nigéria.

