Comunicado do Business Wire :GC Aesthetics

A GC Aesthetics®, uma marca estabelecida há muito tempo em estética de mamas, e a Bimini Health Tech ("Bimini"), pioneira em soluções de cuidados de saúde, têm o prazer de anunciar seu empreendimento conjunto inovador, uma parceria com o objetivo de revolucionar a reconstrução de mamas no mundo inteiro. Esta colaboração estratégica combina a experiência de 40 anos da GC Aesthetics em design, fabricação e distribuição de implantes de mamas de silicone com a experiência da Bimini em inovação na reconstrução de mamas. O resultado: um compromisso inédito para oferecer às mulheres as melhores soluções para reconstrução mamária no mundo inteiro, incluindo os EUA, LATAM (América Latina), EMEA (Oriente Médio, Europa e África) e APAC (Ásia-Pacífico). Sob a égide do empreendimento conjunto denominado "OPALINE Aesthetics", a GC Aesthetics vai implantar as soluções de cuidados de saúde da Bimini fora dos Estados Unidos e Canadá. Por outro lado, a Bimini pretende comercializar as soluções seletivas de reconstrução de mamas da GC Aesthetics para os Estados Unidos, que devem complementar seu portfólio de tecnologias Puregraft, líder do setor, que oferece um amplo conjunto de soluções para cirurgiões plásticos e reconstrutivos.

"Queremos oferecer aos pacientes do mundo inteiro, soluções de reconstrução mamária de última geração, com um perfil de segurança demonstrado como o melhor da categoria", disse Carlos Reis Pinto, CEO da GC Aesthetics. "A combinação dos portfólios da Bimini e da GCA não só expandirá o acesso dos pacientes a soluções mais abrangentes, mas também levará ao desenvolvimento de novas tecnologias que irão melhorar o padrão de atendimento na reconstrução mamária", disse Brad Conlan, CEO e cofundador da Bimini Health Tech. A força motivadora por trás desta parceria é um compromisso compartilhado com pacientes e cirurgiões plásticos. Ao unir forças, a GC Aesthetics e a Bimini Health Tech pretendem elevar os cuidados de saúde e o bem-estar das mulheres, oferecendo apoio abrangente para as necessidades de reconstrução mamária. A reconstrução mamária exige dedicação e compromisso com a saúde feminina. Coletivamente vamos embarcar nesta jornada para contribuir com a saúde e o bem-estar das mulheres, realizando parcerias com profissionais do setor de saúde do mundo inteiro. Sobre a GC Aesthetics A GC Aesthetics é uma empresa de tecnologia médica global estabelecida há muito tempo que desenvolve, fabrica e comercializa uma gama abrangente de produtos estéticos e reconstrutivos proprietários. Ao longo dos seus 40 anos de história, a GCA tem se dedicado a avançar na ciência da estética médica e a oferecer implantes mamários de alta qualidade para cirurgia de aumento dos seios e reconstrução de mamas. Vendemos mais de 3 milhões de implantes em 70 países, e nossos produtos são apoiados por dados clínicos publicados ao longo de 10 anos. Saiba mais em www.gcaesthetics.com

Sobre a Bimini Health Tech: Fundada em 2013, a Bimini Health Tech é líder global no setor de cirurgia regenerativa, `estética, plástica e reconstrutiva. Com o apoio de décadas de experiência, a Bimini está comprometida com o desenvolvimento, aquisição e comercialização de produtos inovadores que oferecem soluções de alto qualidade para pacientes e médicos. Nosso portfólio inclui as marcas Puregraft® (sistema de filtragem adiposa, implante mamário Serene, matriz dérmica acelular Essence), Healeon®, Dermapose® e Kerastem®. Apoiados por mais de 100 patentes, 20 liberações e aprovações de dispositivos e mais de 25 publicações científicas, os produtos Bimini foram utilizados em mais de 1,5 milhão de procedimentos em todo o mundo. Saiba mais em www.biminihealthtech.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231026376943/pt/