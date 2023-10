Assembleia Geral da ONU aprova resolução que pede 'trégua humanitária imediata' em Gaza

A Assembleia Geral da ONU aprovou, nesta sexta-feira (27), com voto contra dos Estados Unidos, uma resolução não vinculante que pede uma "trégua humanitária imediata e duradoura" e o acesso sem entraves de ajuda para levar comida, bens e serviços essenciais à população civil da Faixa de Gaza.

Com 120 votos a favor, 14 contra e 45 abstenções, a Assembleia da ONU aprovou o texto proposto pela Jordânia, no qual não nomeou nem o Hamas, nem Israel, após rechaçar uma emenda do Canadá, que pedia a condenação expressa do Hamas pelo ataque de 7 de outubro, que provocou a morte de mais de 1.400 israelenses, a maioria civis.