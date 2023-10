MUNDO - "Outubro Rosa", campanha anual de conscientização sobre rastreamento do câncer de mama - (até 31)

TÓQUIO (Japão) - Salão do automóvel Japan Mobility Show, sucessor do "Tokyo Motor Show" - (até 5 de Novembro)

DOMINGO, 29 DE OUTUBRO DE 2023

América

COLÔMBIA - Eleições regionais e locais -

(+) LIMA (Peru) - A pegada de carbono da COP28 mais pobre - 20H00

TERÇA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2023

Mundo

MUNDO - Comemorações do Dia das Bruxas -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 1 de Novembro)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Taxa de desemprego (trimestre contínuo de julho a setembro) - 10H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Petrobras: resultados do 3º trimestre - 19H00

QUARTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2023

Mundo

(+) MUNDO - Movember, mês de conscientização sobre doenças masculinas - (até 30)

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

BRASÍLIA (Brasil) - Taxas de juros (Copom) - 19H00

QUINTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2023

América

CUPERTINO (Estados Unidos) - Apple: resultados 4T - 18H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Lançamento da nova música dos Beatles, "Now and then" -

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Início da 3ª fase do despejo de água de Fukushima -

SEXTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 10H30