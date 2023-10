Vlad, o Empalador: o verdadeiro Drácula transformado em vampiro pela ficção

Vestindo uma capa preta, Niklas Schütz, de 10 anos, corre pelos corredores de um castelo fortificado no topo de uma montanha na Áustria. Ele participa de uma visita noturna guiada sobre Vlad Tepes, o "verdadeiro" Drácula. "Ele era um príncipe da Romênia, mas não era um vampiro", diz este estudante que acompanha o grupo com uma lanterna na mão, sob o céu tempestuoso de Forchtenstein, no leste da Áustria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O castelo, que preparou uma programação especial para o Halloween, tem como principal missão apresentar a figura histórica ofuscada por um personagem de dentes pontiagudos criado pelo escritor irlandês Bram Stoker.

A fortaleza possui um dos poucos quadros que representam Vlad como um herói cristão e um ilustre ancestral reivindicado pela família húngara Esterhazy, proprietária do castelo. "Nascido em 1431, por muito tempo ficou na história como um personagem positivo", que combateu corajosamente os soldados do Império Otomano, de quem foi prisioneiro em sua infância, explica Florian Bayer, diretor do acervo. Ele reinou sobre a Valáquia, um principado vassalo do reino da Hungria de língua romena. Seu nome, Drácula, que significava "filho do dragão" e não possuía qualquer conotação diabólica, estava no fato de seu pai ser membro da Ordem do Dragão. Ele era um "homem muito bonito", que vestia um "terno do Oriente Médio adornado com diamantes", tinha "cabelos longos" e uma postura imponente que "inspirava o amor nas mulheres", diz o historiador Dan Ioan Muresan.

"Casou-se com uma prima do rei, dando origem a um ramo do qual descende a família real britânica", afirma o medievalista. Ele era uma figura importante, com uma reputação tenaz e sanguinária. Era conhecido em Constantinopla como "Vlad o Empalador", por ter submetido vários soldados otomanos ao empalamento, uma prática de tortura que privava as vítimas do sepultamento.

"A prática não era apenas militar, mas também usada internamente e contra comerciantes alemães das cidades vizinhas da Transilvânia, seus concorrentes econômicos", explica o historiador.