Suicídios de militares americanos diminuíram em 2022

Dados do Pentágono apontam que houve 492 suicídios de militares em 2022, em comparação com 524 ocorrências em 2021.

"Em 2022, morreram menos militares por suicídio do que em 2021", disse a jornalistas Elizabeth Foster, diretora-executiva do Escritório de Resiliência das Forças.

O número de suicídios entre membros do Exército americano diminuiu em 2022 em relação ao ano anterior, mas a taxa por 100.000 militares aumentou sutilmente, segundo dados publicados nesta quinta-feira (26).

No entanto, como o tamanho do Exército flutua de um ano a outro, o Departamento da Defesa também rastreia as taxas de suicídios por 100.000 efetivos.

Estes dados indicam um aumento de 3% na taxa de suicídios nas tropas em serviço ativo, enquanto a taxa entre as forças da reserva e da Guarda Nacional caiu, respectivamente, 12% e 18%.

No geral, 69% dos suicídios de militares em 2022 envolveram armas de fogo.

No mês passado, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, aprovou mais de cem recomendações para frear os suicídios no Exército, incluindo a melhoria da segurança das armas nas bases militares.

As recomendações se dividem em cinco categorias: aumentar a qualidade de vida dos membros do serviço, melhorar a prestação de serviços de saúde mental, abordar o estigma em torno da busca de ajuda, rever a formação em prevenção do suicídio e melhorar a segurança das armas de fogo.