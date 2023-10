Polícia americana procura atirador que matou 18 pessoas no Maine

As autoridades continuam as buscas, nesta quinta-feira (26), por um reservista do Exército que abriu fogo em um boliche e em um bar-restaurante no estado do Maine, nordeste dos Estados Unidos, ataques que deixaram 18 mortos, um dos piores massacres dos últimos anos no país.

"Estou profundamente triste em anunciar que 18 pessoas morreram, e 13 ficaram feridas, no ataque a tiros da noite passada", disse a governadora do estado, Janet Mills. O autor do ataque continua foragido.

O presidente Joe Biden reagiu nesta quinta, condenando esse ataque "sem sentido e trágico" e pediu a seus adversários republicanos que apoiem a proibição de armas de assalto.