Petróleo cai em um mercado preocupado com crescimento mundial

Os preços do petróleo caíram com força nesta quinta-feira (26), em um mercado no qual a preocupação por uma eventual expansão da guerra entre Israel e Hamas se dissipa e dá lugar à apreensão sobre o crescimento da economia mundial.

O barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em dezembro, recuou 2,44%, para 87,93 dólares, em Londres.

Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega no mesmo mês, caiu 2,55%, para 83,21 dólares.