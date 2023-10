Obra do metrô de Santiago revela restos de nômades de 13 mil anos

Arqueólogos que acompanham uma obra do metro de Santiago encontraram vestígios de 13 mil anos, incluindo oito esqueletos humanos, que revelam a presença de populações nômades no Vale da capital chilena.

"Este fato é inédito para a arqueologia nacional, porque não se sabia de grupos caçadores-coletores no Vale" de Santiago, explicou nesta quinta-feira (26) à AFP a arqueóloga Consuelo Carracedo, durante a apresentação da descoberta.

Entre as peças encontradas, que datam do Período Arcaico (11.000-300 a.C.), há oito esqueletos humanos, sementes e fragmentos de ossos de camelídeos. Antes dessas escavações, conhecia-se apenas a existência de populações nômades na cordilheira e na costa do que é hoje o Chile central.