França propõe que militares supervisionem jovens infratores após distúrbios

O governo francês apresentou uma série de medidas nesta quinta-feira (26), incluindo fazer com que "militares supervisionem jovens delinquentes" e sancionar os pais, em resposta aos distúrbios violentos registrados no início do verão europeu (inverno no Brasil).

A morte de Nahel, um jovem de 17 anos, baleado à queima-roupa pela polícia durante uma 'blitz' perto de Paris, em 27 de junho, desencadeou um surto de violência urbana cujas imagens se espalharam pelo mundo.

Durante as nove noites de distúrbios, milhares de carros foram queimados, edifícios públicos foram incendiados e lojas foram saqueadas. Segundo estimativas do governo, mais de 750 edifícios públicos e cerca de 1.000 estabelecimentos comerciais foram afetados.