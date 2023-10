Economia dos EUA cresce ao ritmo mais rápido em quase dois anos

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa de 4,9% em ritmo anual no terceiro trimestre, mais do que o dobro do segundo trimestre, impulsionado, em particular, pelo forte consumo das famílias, de acordo com as primeiras estimativas do Departamento do Comércio.

Durante o período de julho a setembro, o PIB registrou o ritmo mais rápido de crescimento desde o final de 2021, de acordo com o Departamento do Comércio. O resultado foi melhor que o esperado pelos analistas (entre 4,0% e 4,7%).

E, na comparação com o trimestre anterior, o crescimento foi de 1,2%.