Direita liderada por Macri define apoio a Milei na Argentina e sofre divisão

"Com Milei, temos diferenças, por isso competimos. Mas nos encontramos diante do dilema entre a mudança e a continuidade mafiosa. A maioria (dos eleitores argentinos) escolheu a mudança e nós representamos isso", justificou Patricia Bullrich, que ficou em terceiro lugar, com 23% dos votos. "Temos a obrigação de não ficarmos neutros."

Milei, que obteve 30% dos votos e chegou em segundo no primeiro turno, já moderou o discurso para atrair os votos da centro-direita e derrotar o ministro da Economia, Sergio Massa, candidato governista, que teve 36,7% dos votos no domingo.

O grupo liderado pelo ex-presidente Mauricio Macri anunciou nesta quarta-feira, 25, apoio ao candidato libertário Javier Milei no segundo turno da disputa presidencial argentina, dia 19 de novembro. A decisão rachou a coalizão Juntos pela Mudança, que representou as forças de centro-direita antikirchneristas nas últimas eleições.

Os principais aliados do Pro, a União Cívica Radical (UCR) e a Coalizão Cívica, decidiram não apoiar ninguém. Gerardo Morales, presidente da UCR, acusou Macri e Bullrich de abandonarem a coalizão. "Macri está feliz, era o que ele queria desde o início. Atrapalhar Patricia e acabar com Milei", disse. "Milei é indigerível."

O apoio de Macri veio de seu homem de confiança, Federico Angelini, que assumiu o comando do partido Proposta Republicana (Pro, fundado pelo ex-presidente e até a campanha presidido por Bullrich). "O kirchnerismo é um limite, e dar liberdade de ação não seria apropriado", disse Angelini. O ex-presidente deve confirmar nos próximos dias o seu apoio a Milei.

Segundo a imprensa argentina, além da entrega de cargos em um eventual governo, Milei teria concordado com um pedido de desculpas a Bullrich pela acusação de que ela teria colocado "bombas em jardins de infância" - uma referência ao passado dela, que entrou para a política na adolescência como militante peronista e foi cunhada de Rodolfo Galimberti, líder da guerrilha Montoneros.

Bullrich afirmou ter perdoado Milei pelas acusações que ele fez contra ela durante a campanha - que renderam processos na Justiça - e disse que o objetivo era combater o kirchnerismo. O apoio foi sacramentado na noite de terça-feira durante encontro de Milei com Macri.

"A posição de Patricia não é surpresa alguma", disse Fabian Calle, professor de ciências políticas da Universidade Católica Argentina. "Macri tem uma excelente relação com Milei e Patricia claramente joga por onde joga Macri."

Para completar a possível implosão da coalizão, o atual prefeito de Buenos Aires e candidato derrotado por Bullrich nas primárias de agosto, Horacio Rodríguez Larreta, disse que ficará neutro no segundo turno. "Ambas as opções são muito ruins para todos os argentinos", afirmou.

A insatisfação também afetou a coalizão Liberdade Avançam, de Milei. Alguns deputados eleitos no domingo, 22, afirmaram que deixariam a aliança e criariam um novo bloco no Congresso, criticando a "traição" do candidato libertário por se aliar a Macri e Bullrich, que até então eram execrados por ele.

Celebração

Os aliados do candidato governista, porém, comemoraram o racha da oposição. "Se me contassem no sábado, antes da eleição, eu não acreditaria. É o melhor cenário que poderíamos ter", disse um estrategista da campanha de Massa citado pelo jornal Clarín. (COLABOROU JÉSSICA PETROVNA)

