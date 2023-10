Deputados russos aprovam aumento de 70% nos gastos militares em 2024

No total, 320 deputados da Duma votaram a favor e 80 contra, um sinal da determinação de Moscou em continuar as suas operações na Ucrânia, apesar do custo humano e econômico.

"Tudo pelo front, tudo pela vitória!", disse Leonid Slutski, presidente do partido ultranacionalista LDPR e da Comissão de Assuntos Internacionais da Duma.

Em setembro, o Kremlin considerou esta explosão de gastos "absolutamente necessária" para contra-atacar a "guerra híbrida" que, na sua opinião, o Ocidente trava ao apoiar Kiev.

De acordo com um documento do Ministério das Finanças consultado pela AFP no final de setembro, os gastos com defesa aumentarão 68% em 2024 em comparação com 2023, atingindo 10,8 trilhões de rublos (cerca de 115 bilhões de dólares ou 574 bilhões de reais, na cotação atual).

O montante destinado à Defesa representará cerca de 30% dos gastos federais em 2024 e 6% do PIB, algo sem precedentes na história moderna da Rússia.

bur/alf/lpt/meb-hgs/mb/aa