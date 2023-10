Comunicado do Business Wire :Rockwell Automation, Inc. and Microsoft Corp.

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) e aMicrosoft Corp. (NASDAQ: MSFT) anunciaram hoje uma expansão de sua duradoura parceria para acelerar o projeto e o desenvolvimento da automação industrial por meio da inteligência artificial generativa (IA). As empresas estão combinando tecnologias para capacitar o pessoal e acelerar o tempo de lançamento no mercado para clientes que constroem sistemas de automação industrial. O primeiro resultado dessa colaboração adicionará o serviço Azure OpenAI ao FactoryTalk® Design Studio? para propiciar recursos primeiros na indústria que aceleram o tempo de lançamento no mercado para seus clientes que constroem sistemas de automação industrial. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231026798917/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Rockwell Automation and Microsoft Expand Partnership to Leverage Generative AI Capabilities for Enhanced Productivity and Faster Time-to-Market (Photo: Business Wire)

"A escassez de mão-de-obra qualificada e a consequente perda de produtividade é o maior desafio que as empresas e os provedores de serviços oferecem atualmente. Essa escassez está aumentando a necessidade, o valor e a complexidade de projetos de automação quando o ecossistema dos provedores de serviços é menos capacitado para entregas no prazo, qualidade e orçamento," diz Matthew Littlefield, presidente da LS Research. "A IA generativa já provou sua capacidade de capturar a imaginação e aprimorar a produtividade dos trabalhadores em diversos cenários de TI e negócios. A parceria estratégia entre a Rockwell Automation e a Microsoft é um passo empolgante e com alto potencial para abordar esses desafios estruturais de longo prazo." A Rockwell e a Microsoft reconhecem que o uso da IA para aprimorar a automação em várias funções, desde de tomadores de decisões até engenheiros de controle e operadores, é uma área importante a qual eles podem se unir para ajudar os clientes a otimizar seus processos e orientar a produtividade do trabalhador 'A parceria entre a Rockwell e a Microsoft, que já dura uma década, ilustra nosso compromisso contínuo em fornecer as melhores soluções que empoderam os clientes e apoia nossa visão compartilhada de conduzir a indústria pela inovação e colaboração," conta Blake Moret, presidente e CEO da Rockwell Automation. "Juntos, não apenas abordamos as necessidades atuais do mercado; estamos moldando o futuro da tecnologia em automação industrial." Adicionar o serviço Azure OpenAI ao FactoryTalk Design Studio ajuda os engenheiros a gerar códigos usando prompts de linguagem natural, automatizando as tarefas rotineiras e melhorando a eficiência do projeto. Isso também irá permitir que engenheiros experientes acelerem o desenvolvimento e deem mentoria aos novos profissionais em um caminho de aprendizagem de forma mais eficiente e eficaz. Além disso, tal adição ajudará a encontrar a ajuda relevante na vasta coleção de informações para melhorar a formação dos desenvolvedores. A Rockwell e a Microsoft veem um futuro brilhante ao ampliar esta tecnologia integrada para resolver outros desafios, incluindo gestão e melhoria de qualidade, análise do modo de falha e treinamento dos colaboradores da linha de frente para executar processos de manufatura por meio da colaboração baseada em chat com pessoas experientes e em chatbots baseados no serviço Azure Open AI. "O crescimento e o interesse explosivos em inteligência artificial está conduzindo as empresas a fazer parcerias com a Microsoft como um provedor de nuvem e IA," afirmou Judson Althoff, vice-presidente executivo e diretor comercial da Microsoft. "Estou feliz em fortalecer ainda mais nossa longa relação com a Rockwell ao combinar sua expertise em automação industrial com a tecnologia IA generativa da Microsoft para ajudar os profissionais da indústria a expressar a criação de sistemas de controle complexos, otimizar a eficiência de suas operações e incentivar ainda mais a inovação pelas organizações industriais." Adicionalmente, a Rockwell e a Microsoft continuarão a explorar caminhos para avançar a inovação no metaverso industrial. Ambas as empresas estão usando seus respectivos recursos de IoT, conjuntos de dados de nuvem, simulações e IA para projetar e fabricar produtos de forma mais eficiente e sustentátvel.

O trabalho entre a Rockwell e a Microsoft será exibido durante a Automation Fair de 2023 da Rockwell Automation que acontecerá de 6 a 9 de novembro de 2023 em Boston, Massachusetts. Saiba mais sobre esta colaboração aqui. Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com a inteligência das máquinas para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, nos EUA, a Rockwell Automation emprega cerca de 28.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com. Sobre a Microsoft Microsoft (Nasdaq "MSFT" @Microsoft) possibilita a transformação digital para a era da nuvem inteligente e da vantagem inteligente. Sua missão é empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a conquistar mais por meio da tecnologia.