Comunicado do Business Wire :Gravity Co., Ltd.

Gravity (NASDAQ: GRVY), uma empresa mundial de jogos, lançou oficialmente seu novo jogo roguelike, Wetory, no Nintendo Switch e Steam no dia 26 de outubro.

Wetory é um título de ação 3D com magníficos gráficos semelhantes a desenhos animados. O enredo acompanha a personagem principal, cujos pés destilam aquarela, em uma jornada para recuperar as cores perdidas do mundo das mãos de um vilão. Os jogadores atacam e evitam ataques inimigos usando estrategicamente o mapa de blocos e os obstáculos. A árvore de habilidades - com diferentes características de ataque por cor -, os controles simples e as estratégias sólidas contribuem para a diversão do jogo.

Wetory conquistou os corações de pessoas do mundo inteiro, recebendo atenção especial ao ser selecionado entre os 10 melhores jogos indie da Gamescom 2022 e como finalista na categoria de jogos indie globais no Tokyo Game Show 2022. Ele também ganhou o prêmio de popularidade no BIGS (Banggusuk Indie Game Show) por dois anos consecutivos.

Wetory está disponível agora no Steam e na Nintendo eShop a nível mundial em 17 idiomas, entre eles coreano, inglês, alemão, francês, espanhol e japonês.

A Gravity realizará um evento de desconto especial para Wetory no Steam de 26 de outubro a 2 de novembro, como parte do "Steam Scream: A Vingança". O jogo estará com 10% de desconto durante esse período.

Alex Won, PM de Negócios na divisão Gravity Console, disse: "Wetory está sendo lançado oficialmente em várias plataformas para alegrar os usuários do mundo todo. Acreditamos que os usuários vão adorar jogá-lo, com suas qualidades únicas que o diferenciam de outros títulos. No Steam, em particular, recomendamos aproveitar o evento de desconto".

Para mais informações, acesse a página do Wetory no Steam e na Nintendo eShop.