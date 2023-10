Catar concorda em revisar relação com Hamas após pressão dos EUA

O Catar concordou em revisar a relação com o grupo terrorista Hamas após um acordo com os Estados Unidos para a libertação de 220 reféns do grupo que estão na Faixa de Gaza, segundo quatro diplomatas americanos ouvidos pelo jornal The Washington Post. O acordo é uma tentativa de equilibrar o objetivo americano imediato de resgatar o maior número de reféns e o plano à longo prazo de isolar o Hamas por causa do ataque do dia 7 em Israel.

O acordo, não comentado anteriormente, foi debatido durante uma reunião do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani. Ainda não está decidido se a revisão vai implicar em uma saída dos líderes do Hamas que residem no Catar, onde possuem um escritório político.

O Catar tem sido fundamental para ajudar os Estados Unidos e Israel a garantir a libertação de reféns e se comunicar com o grupo terrorista Hamas sobre outras questões urgentes, como o fluxo de ajuda humanitária para Gaza e a passagem segura de palestinos com dupla nacionalidade para fora do enclave. Mas o país também fornece abrigo a líderes políticos do Hamas e sedia um escritório para suas operações há mais de uma década, o que o deixa sob escrutínio congressistas americanos mais próximos de Israel.