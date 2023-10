América Latina busca fechar proposta comum para COP28

Os ministros do Meio Ambiente da América Latina e do Caribe buscam fechar, nesta quinta-feira (26), no Panamá, uma proposta comum sobre seis temas para levar à conferência COP28 sobre mudança climática de Dubai.

O encontro ministerial ocorre no âmbito da "Semana do Clima da América Latina e do Caribe", que reúne cerca de 3.000 delegados de governos locais e nacionais, povos indígenas, sociedade civil e iniciativa privada, com debates centrados na transição para energias renováveis.

"Todas as decisões que tomemos, incluindo aquelas que forem adotadas neste fórum, vão ter, sem dúvida, impacto no futuro", disse o ministro do Ambiente do Equador, José Antonio Dávalos, em um fórum à margem das discussões a portas fechadas com seus pares.