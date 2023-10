Conselho de Segurança rejeita resoluções de Rússia e EUA sobre guerra Israel-Hamas

Para ser adotada, uma resolução exige a aprovação de pelo menos nove dos 15 membros do Conselho e sem veto de nenhum dos cinco membros permanentes (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China)

Além de condenar "inequivocamente os odiosos ataques terroristas do Hamas e outros grupos", o texto afirmava "o direito de todos os Estados à autodefesa", sem mencionar Israel especificamente.

O texto proposto por Washington, votado primeiro, teve 10 votos a favor, 3 contra - entre eles, de Rússia e China, com direito a veto -, e duas abstenções. No total, quatro projetos de resolução sobre o conflito foram rechaçados nos últimos dez dias na ONU por objeções de grandes potências.

No texto, a Rússia pedia "o estabelecimento imediato de um cessar-fogo humanitário duradouro e plenamente respeitado", e condenava "toda a violência e as hostilidades contra civis".

Submetido a votação em seguida, o projeto russo, copatrocinado pela Venezuela apesar de o país sul-americano não fazer parte do Conselho, teve o mesmo destino, evidenciando a divisão entre as principais potências sobre a questão palestina, que não conseguiu pôr em acordo os 15 membros deste fórum sobre a aprovação de uma resolução desde 2016.









Diferentemente de outro projeto rejeitado na semana passada (com o voto favorável de 5 dos 15 membros do Conselho de Segurança), este mencionava especificamente o Hamas e condenava "os ataques abomináveis" do movimento islamista palestino contra Israel em 7 de outubro. Para a França, o fato de não qualificar estes ataques como "terroristas", motivou sua abstenção.