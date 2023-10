Argentina: Patricia Bullrich declara apoio a Javier Milei no segundo turno

O ultraliberal Javier Milei obteve nesta quarta-feira o apoio da ex-candidata conservadora Patricia Bullrich para o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina, que será disputado em 19 de novembro, quando ele enfrentará o peronista Sergio Massa, atual ministro da Economia.

Patricia, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, disputado no domingo, anunciou que irá apoiar "a mudança" representada pelo ultradireitista Milei, com quem manteve duros embates na campanha presidencial.

"Temos diferenças com Milei, por isso competimos. No entanto, enfrentamos o dilema da mudança, ou da continuidade mafiosa. A maioria escolheu a mudança, nós a representamos", disse Patricia durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira. Ela liderou a coalizão de centro Juntos pela Mudança, movimento do ex-presidente Mauricio Macri (2015-2019), adversário tradicional do peronismo.