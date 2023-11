Comunicado do Business Wire :SLB

-0- *T (Declarado em milhões, exceto valores por ação)Três meses finalizados emAlteração 30/09/2023 30/06/2023 30/09/2022 Sequencial Ano a ano Receita$ 8.310 $ 8.099 $ 7.477 3% 11% Lucro antes de impostos - base GAAP$ 1.395 $ 1.293 $ 1.134 8% 23% Margem de lucro antes de impostos - base GAAP16,8% 16,0% 15,2% 82 bps 161 bps Lucro líquido atribuível à SLB - base GAAP$ 1.123 $ 1.033 $ 907 9% 24% EPS diluído - base GAAP$ 0,78 $ 0,72 $ 0,63 8% 24% EBITDA ajustado*$ 2.081 $ 1.962 $ 1.756 6% 18% Margem de EBITDA ajustado*25,0% 24,2% 23,5% 82 bps 155 bps Lucro operacional do segmento antes de impostos*$ 1.683 $ 1.581 $ 1.400 6% 20% Margem operacional do segmento antes de impostos*20,3% 19,5% 18,7% 73 bps 153 bps Lucro líquido atribuível à SLB, excluindo encargos e créditos*$ 1.123 $ 1.033 $ 907 9% 24% EPS diluído, excluindo encargos e créditos*$ 0,78 $ 0,72 $ 0,63 8% 24% Receita por Geografia Internacional$ 6.614 $ 6.297 $ 5.881 5% 12% América do Norte1.643 1.746 1.543 -6% 6% Outros53 56 53 n/s n/s $ 8.310 $ 8.099 $ 7.477 3% 11% *Estas são medidas financeiras não-GAAP. Consulte as seções intituladas "Divisões" e "Informações complementares" para obter detalhes.n/s = não significativo*T

"Estou muito satisfeito com estes resultados, que demonstram como a SLB continua aproveitando este ciclo de crescimento plurianual. Nossas ofertas diferenciadas de tecnologia e serviços, combinadas com nosso foco na qualidade de nossas receitas, permitiram um crescimento rentável e levaram nossa margem EBITDA ajustada a um novo ciclo de alta de 25%."

"Comparada ao mesmo trimestre do ano anterior, a receita internacional cresceu 12%, superando a América do Norte, que aumentou 6%. Ano após ano, a receita mundial do terceiro trimestre cresceu 11% e a margem operacional do segmento antes de impostos expandiu 153 pontos base (bps) para 20%. Também aumentamos nossa margem operacional do segmento antes de impostos quanto ao ano anterior por 11 trimestres consecutivos.

O Diretor Executivo da SLB, Olivier Le Peuch, comentou: "Nossos resultados do terceiro trimestre continuam refletindo o grande desempenho desde o início do ano até o momento, com crescimento de receita e EBITDA ajustado de 19% e 28%, respectivamente. Esses resultados, que reforçam nossas ambições financeiras para todo o ano, foram impulsionados pelo crescimento sustentado nos mercados internacionais, onde registramos nosso nono trimestre consecutivo de crescimento interanual de dois dígitos.

"Em geral, nossa margem operacional do segmento antes dos impostos no terceiro trimestre expandiu 73 bps sequencialmente. Também geramos um intenso fluxo de caixa proveniente de operações de US$ 1,68 bilhão e um fluxo de caixa livre de US$ 1,04 bilhão.

"Do mesmo modo, as receitas do nosso negócio offshore cresceram à medida que a nossa atividade continua sendo beneficiada pelos operadores que trabalham para renovar o fornecimento, acelerar os tempos de ciclo e aumentar a produtividade de seus ativos. Isto foi particularmente notável na offshore da África, Brasil e Escandinávia.

"A receita do terceiro trimestre aumentou 3% sequencialmente, em mais de US$ 200 milhões, impulsionada pelo Oriente Médio e Ásia, que aumentou 8% no trimestre e continua demonstrando uma dinâmica positiva de investimento. Nosso grande desempenho trimestral foi impulsionado pelo crescimento generalizado na Arábia Saudita, EAU, Indonésia, China, Malásia, Kuwait e Omã.

"O negócio central da SLB está preparado para esta oportunidade. No acumulado do ano, o negócio central, que inclui Desempenho de Reservatórios, Construção de Poços e Sistemas de Produção, aumentou a receita em 22% e expandiu a margem operacional do segmento antes dos impostos em 295 bps. Os clientes continuam tornando a SLB seu parceiro preferido para agregar melhor valor mediante nossas ofertas tecnológicas incomparáveis, sendo que nossa liderança internacional e offshore está perfeitamente alinhada com as tendências de atividade do ciclo. No mercado internacional, continuamos a nos beneficiar de nossa exposição líder no Oriente Médio, onde reforçamos ainda mais nossa oferta offshore incomparável ao formar nossa joint venture OneSubsea com a Aker Solutions e a Subsea7. Esta joint venture oferece um portfólio de tecnologia combinado que impulsionará a inovação e a eficiência na produção submarina, ajudando os clientes a liberar reservas e reduzir o tempo de ciclo."

Fechamento forte do ano

"No quarto trimestre, esperamos um crescimento sequencial contínuo da receita impulsionado pelas vendas de fim de ano no Setor Digital e Integração, e vendas sazonais de produtos e equipamentos em Sistemas de Produção. Além disto, o quarto trimestre refletirá os resultados da joint venture OneSubsea."

"Continuo bem confiante em nosso negócio e estou na expectativa pelas excelentes oportunidades que virão. Permaneceremos com foco em impulsionar o desempenho financeiro superior e nossas equipes continuarão entregando resultados sólidos a nossos clientes e partes interessadas no próximo trimestre."

Outros eventos

Durante o trimestre, a SLB recomprou 2,6 milhões de ações ordinárias a um preço médio de US$ 57,46 por ação, por um preço total de compra de US$ 151 milhões.

Em 2 de outubro de 2023, a SLB, Aker Solutions e Subsea7 fecharam sua joint venture anunciada anteriormente. A nova empresa, OneSubsea, impulsionará a inovação e a eficiência na produção submarina, ao ajudar os clientes a liberar reservas e reduzir o tempo de ciclo. A OneSubsea agora abrange os negócios submarinos da SLB e Aker Solutions, que incluem um extenso portfólio complementar de tecnologia de produção e processamento submarino, escala e capacidade de fabricação de classe mundial, acesso a reservatórios líderes do setor e experiência em domínio digital, recursos exclusivos de integração de poro a processo, bem como capacidades reforçadas de P&D.

Em 19 de outubro de 2023, o Conselho Administrativo da SLB aprovou um dividendo trimestral em espécie de US$ 0,25 por ação ordinária em circulação, pagável em 11 de janeiro de 2024, aos acionistas registrados em 6 de dezembro de 2023.

Receita do terceiro trimestre por área geográfica

-0- *T (Declarado em milhões)Três meses finalizados emAlteração 30/09/2023 30/06/2023 30/09/2022 Sequencial Ano a ano América do Norte$ 1.643 $ 1.746 $ 1.543 -6% 6% América Latina1.681 1.624 1.508 4% 11% Europa e África*2.091 2.031 2.039 3% 3% Oriente Médio e Ásia2.842 2.642 2.334 8% 22% Eliminações e outros53 56 53 n/s n/s $ 8.310 $ 8.099 $ 7.477 3% 11% Internacional$ 6.614 $ 6.297 $ 5.881 5% 12% América do Norte$ 1.643 $ 1.746 $ 1.543 -6% 6% *Inclui Rússia e região do Cáspion/s = não significativo*T

Internacional

A receita na América Latina de US$ 1,68 bilhão aumentou 4% sequencialmente, devido ao aumento nas vendas de sistemas de produção offshore no Brasil, parcialmente compensado pela menor receita na Guiana. Ano a ano, a receita cresceu 11%, liderada por maiores vendas de sistemas de produção, aumento de perfurações no Brasil e aumento de intervenção, estímulo e atividade de perfuração na Argentina.

A receita na Europa e África de US$ 2,09 bilhões aumentou 3% sequencialmente, devido ao aumento da atividade de exploração, perfuração e produção offshore de Angola, Namíbia, República do Congo e Uganda e ao aumento das vendas de sistemas de produção na Escandinávia e Angola. Ano após ano, a receita cresceu 3% resultante do aumento da atividade de exploração, perfuração e produção offshore da África.

A receita no Oriente Médio e Ásia de US$ 2,84 bilhões aumentou 8% sequencialmente, impulsionada pelo forte crescimento na Arábia Saudita, EAU, Indonésia, China, Malásia, Kuwait e Omã. Foi o resultado de uma maior atividade de perfuração, intervenção, estímulo e avaliação, tanto em terra como offshore. Ano após ano, a receita aumentou 22%, impulsionada pelo crescimento significativo na Arábia Saudita, EAU, Kuwait e Egito.

América do Norte

A receita na América do Norte de US$ 1,64 bilhão diminuiu 6% sequencialmente, devido à redução da atividade de perfuração em terra dos EUA e no Golfo do México dos EUA. A receita offshore diminuiu como resultado da redução das vendas submarinas e da diminuição da atividade de perfuração. Ano após ano, a receita da América do Norte cresceu 6%, liderada pelas fortes vendas terrestres e offshore de sistemas de produção e maior atividade de perfuração, parcialmente compensada pela menor receita do projeto APS no Canadá, devido aos preços mais baixos de commodities.

Resultados do terceiro trimestre por divisão

Setor Digital e Integração

-0- *T (Declarado em milhões)Três meses finalizados emAlteração 30/09/2023 30/06/2023 30/09/2022 Sequencial Ano a ano Receita Internacional$ 737 $ 712 $ 671 3% 10% América do Norte242 234 229 4% 6% Outros3 1 - n/s n/s $ 982 $ 947 $ 900 4% 9% Lucro operacional antes de impostos$ 314 $ 322 $ 305 -2% 3% Margem operacional antes de impostos32,0% 34,0% 33,9% -200 bps -186 bps n/s = não significativo*T

A receita do Setor Digital e Integração de US$ 982 milhões aumentou 4% sequencialmente, devido ao aumento da receita em APS no Equador e ao aumento da receita digital, que inclui maiores vendas de dados de exploração em Angola, no Golfo do México dos EUA e na Malásia. Ano após ano, a receita aumentou 9%, devido ao forte crescimento nas receitas digitais, parcialmente compensado pela menor receita em APS no Canadá.

Margem operacional antes de impostos do Setor Digital e Integração de 32% contraída em 200 bps sequencialmente, devido à menor lucratividade em APS, mais do que compensando a melhoria das margens digitais. Ano a ano, a margem operacional antes de impostos diminuiu 186 bps, devido à redução da lucratividade em APS, que foi impactada pelos preços mais baixos das commodities no Canadá.

Desempenho de Reservatórios

-0- *T (Declarado em milhões)Três meses finalizados emAlteração 30/09/2023 30/06/2023 30/09/2022 Sequencial Ano a ano Receita Internacional$ 1.554 $ 1.512 $ 1.335 3% 16% América do Norte125 130 119 -4% 5% Outros1 1 2 n/s n/s $ 1.680 $ 1.643 $ 1.456 2% 15% Lucro operacional antes dos impostos$ 344 $ 306 $ 244 13% 41% Margem operacional antes de impostos20,5% 18,6% 16,7% 190 bps 376 bps n/s = não significativo*T

A receita do Desempenho de Reservatórios de US$ 1,68 bilhão cresceu 2% sequencialmente, sobretudo devido ao aumento da atividade de avaliação e estímulo a nível internacional. Mais de 70% do crescimento das receitas veio da Europa e África, principalmente na offshore de Angola, Namíbia e Reino Unido. Também foi obtido um forte crescimento na Arábia Saudita, a partir de uma atividade robusta de estímulo, compensada por receitas mais baixas na Índia. Ano após ano, as receitas cresceram 15% impulsionadas por um crescimento de dois dígitos em todas as áreas internacionais, lideradas pelo Oriente Médio e Ásia, apoiadas por uma maior intervenção e atividade de estímulo.

A margem operacional antes dos impostos do Desempenho de Reservatórios de 20% expandiu 190 bps sequencialmente e 376 bps ano após ano, o nível mais alto de margem operacional antes dos impostos neste ciclo. Estes aumentos foram impulsionados sobretudo pelo aumento da atividade, preços e melhoria do aproveitamento operacional em termos de avaliação e estímulo. A implantação de novas tecnologias também contribuiu para expandir as margens, particularmente no Oriente Médio e na África Ocidental.

Construção de Poços

-0- *T (Declarado em milhões)Três meses finalizados emAlteração 30/09/2023 30/06/2023 30/09/2022 Sequencial Ano a ano Receita Internacional$ 2.707 $ 2.582 $ 2.406 5% 13% América do Norte663 721 621 -8% 7% Outros60 59 57 n/s n/s $ 3.430 $ 3.362 $ 3.084 2% 11% Lucro operacional antes de impostos$ 759 $ 731 $ 664 4% 14% Margem operacional antes de impostos22,1% 21,7% 21,5% 38 bps 58 bps n/s = não significativo*T

A receita da Construção de Poços, de US$ 3,43 bilhões, aumentou 2% sequencialmente, liderada pelo forte crescimento no Oriente Médio e na Ásia, que foi parcialmente compensado pela receita mais baixa na América do Norte. Ano após ano, a receita aumentou 11%, impulsionada pelo crescimento de 25% no Oriente Médio e na Ásia, devido à atividade muito intensa. Este aumento anual foi impulsionado sobretudo por grandes vendas de medições, fluidos e equipamentos.

A margem operacional antes de impostos da Construção de Poços de 22% expandiu 38 bps sequencialmente impulsionada pelos mercados internacionais, principalmente na Europa e África e no Oriente Médio e Ásia. Ano após ano, a margem operacional antes dos impostos expandiu 58 bps, com a lucratividade melhorando nas vendas de medições, fluidos e equipamentos como resultado de uma maior atividade.

Sistemas de Produção

-0- *T (Declarado em milhões)Três meses finalizados emAlteração 30/09/2023 30/06/2023 30/09/2022 Sequencial Ano a ano Receita Internacional$ 1.740 $ 1.628 $ 1.569 7% 11% América do Norte626 679 578 -8% 8% Outros1 6 3 n/s n/s $ 2.367 $ 2.313 $ 2.150 2% 10% Lucro operacional antes de impostos$ 319 $ 278 $ 224 15% 42% Margem operacional antes de impostos13,5% 12,0% 10,4% 147 bps 305 bps n/s = não significativo*T

A receita dos Sistemas de Produção de US$ 2,37 bilhões aumentou 2% sequencialmente, impulsionada pelas enormes vendas de terminações, elevação artificial e sistemas de produção de superfície, parcialmente compensados pela redução das vendas de sistemas de produção intermediários. O forte crescimento sequencial das receitas internacionais foi liderado pelo Oriente Médio e Ásia, com crescimento de dois dígitos, seguido pela América Latina. A receita da América do Norte diminuiu, devido à menor atividade submarina. Ano após ano, a receita cresceu 10%, devido à grande atividade no Oriente Médio, Ásia e América Latina, parcialmente compensada por um declínio na Europa e África.

A margem operacional antes dos impostos dos Sistemas de Produção expandiu 147 bps sequencialmente para 13%, seu nível mais alto neste ciclo. A expansão foi impulsionada sobretudo pelo aumento nas vendas de terminações, elevação artificial e sistemas de produção de superfície. Ano após ano, a margem operacional antes dos impostos expandiu 305 bps, liderada pela melhoria da rentabilidade em terminações, sistemas de produção de superfície, elevação artificial e sistemas de produção submarinos, e impulsionada por uma melhor combinação de atividades, preços e flexibilização das restrições da cadeia de fornecimento.

Destaques trimestrais

Negócio central (CORE)

Concessões de contrato

A SLB continua obtendo novos contratos de longo ciclo que se alinham com os pontos fortes centrais da SLB, em especial nas bacias internacionais e offshore. Os destaques notáveis incluem o seguinte:

-- No México, a Woodside concedeu um contrato significativo à OneSubsea para fornecer árvores submarinas e controles para o primeiro desenvolvimento submarino em águas profundas do país. O escopo do contrato é para Fase 1 do projeto multifásico Trion, sendo que a OneSubsea irá fornecer árvores horizontais submarinas, controles e equipamentos de superfície. A primeira entrega do equipamento é esperada para o quarto trimestre de 2024, e a primeira prospecção de petróleo prevista para 2028.

-- Na Nigéria, a Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCo) concedeu à SLB um contrato para fornecimento de equipamentos de terminação e serviços associados para 35 poços em águas profundas no Campo de Bonga.

-- Na Malásia, a SLB obteve contratos com grandes clientes para fornecer fluidos de perfuração e cimentação durante os próximos cinco anos para operações offshore. Os contratos cobrem poços de exploração e desenvolvimento para vários operadores e abrangem aplicações em águas rasas e profundas, de alta temperatura e alta pressão no leste e oeste da Malásia. A SLB irá oferecer soluções tecnológicas para enfrentar os desafios de perfuração, como a perfuração de reservatórios esgotados e poços com temperaturas e pressões extremamente altas, ao mesmo tempo que continuará descarbonizando as operações.

-- A bp assinou um memorando de entendimento com a Subsea Integration Alliance (Alliance) com a meta de desenvolver uma estrutura para melhorar o desempenho de projetos submarinos. O contrato com a Alliance, que compreende a Subsea7 e a OneSubsea, irá combinar as habilidades, o conhecimento e a experiência das três empresas em um portfólio mundial de projetos. O contrato irá combinar a experiência da bp em estruturar, construir e executar projetos com a capacidade da Alliance de fornecer sistemas integrados de produção submarina e sistemas submarinos de umbilicais, tubos de subida e linhas de fluxo. A equipe irá trabalhar em conjunto, desde o desenvolvimento do conceito até todo o ciclo de vida do campo, para dar suporte à entrega do projeto mediante novas formas de trabalho e um modelo comercial inovador.

-- No Egito, a Petrojet concedeu à SLB um contrato para engenharia detalhada, aquisição, colocação em funcionamento e inicio de operação da estação de tratamento de gás Meleiha, com mais oportunidades para operações e manutenção no futuro. O projeto está localizado no Deserto Ocidental, sendo propriedade da Agiba Petroleum Company, uma joint venture Eni/EGPC. A Petrojet é a principal empreiteira de engenharia, aquisição, construção e colocação em funcionamento. O projeto irá adotar uma abordagem de queima zero, em linha com a estratégia de descarbonização da SLB.

Tecnologia e Desempenho

As introduções e implantação de tecnologia notáveis no trimestre incluem o seguinte:

-- A SLB e a Eni, por meio de sua subsidiária Enivibes, anunciaram uma aliança para implantar o sistema de monitoramento vibroacústico de dutos e-vpms® Eni, um sistema inovador de detecção de ondas vibroacústicas capaz de oferecer análise, monitoramento e detecção de vazamentos em tempo real para dutos ao redor do mundo. A Enivibes trará a nova tecnologia proprietária de integridade de dutos ao mercado internacional através da experiência digital e operações líderes do setor da SLB em mais de 100 países. A tecnologia e-vpms pode ser adaptada a qualquer duto, independentemente da idade, fornecendo dados de integridade imediatos, essenciais para manter a operação continuamente confiável de uma rede.

-- Nos EAU, a introdução do serviço de mapeamento durante a perfuração multicamadas PeriScope Edge? em um campo offshore permitiu mapear o topo de um alvo que anteriormente não poderia ser mapeado com confiança. A tecnologia PeriScope Edge melhorou a profundidade da investigação para mapear limites de reservatórios e intervalos alvo em 80%. Isto respaldou uma tomada de decisão mais rápida e eficiente, o que resultou em um poço mais suave e com menos ondulação. As medições aperfeiçoadas de resistividade profunda e uma inversão de alta resolução melhoraram o geodirecionamento e a compreensão de reservatórios para desenvolver o campo offshore.

-- No sudeste do Kuwait, a Kuwait Oil Company (KOC) aumentou a produção em 900 barris por dia no carbonato de Mauddud, após adquirir dados sônicos de campo distante 3D com o serviço de registro com o bit SLB ThruBit?. Usando o serviço ThruBit, a KOC conseguiu compreender a geometria do rompimento em um poço altamente desviado, quantificar o alvo e detectar rompimentos até 95 pés do poço em um poço complexo que não possuía registros avançados. Os dados cruciais do poço e um modelo mecânico de terra robusto permitiram à KOC otimizar o trabalho de estímulo para aumentar a produção.

-- Na República do Congo, uma campanha bem-sucedida de estímulo ácido de cinco poços e oito estágios foi realizada para Perenco, com a implantação das tecnologias OpenPath Reach? e OpenPath Sequence? através do vaso de estímulo Greatship Ramya. A campanha, uma combinação de estágios de rompimento ácido de alta taxa e estímulo de matriz, representou a primeira implementação desta tecnologia para Perenco a nível mundial. Os principais motivadores para selecionar a SLB como parceira em revitalizar campos offshore maduros foram a eficiência operacional e um histórico de estímulos de poços bem-sucedidos. As operações foram concluídas um dia antes do previsto e o desempenho do poço desde o refluxo inicial foi considerado muito promissor, permitindo à Perenco alcançar ambos os objetivos principais.

-- No mar da Noruega, o serviço de giroscópio durante a perfuração Quest? foi executado pela primeira vez a nível mundial com firmware de tubo de perfuração com fios (WDP). As pesquisas giroscópicas foram realizadas em 29 conexões na plataforma semissubmersível Deepsea Aberdeen sem consumir tempo de plataforma, economizando assim quase 5 horas de tempo de operação quando comparado a pesquisas convencionais de telemetria de pulso de lodo. O desenvolvimento da tecnologia WDP foi acelerado com a aquisição da Gyrodata no primeiro trimestre de 2023, com o plano de desenvolvimento de um ano sendo concluído em poucos meses.

Tecnologias de Descarbonização e Transição?

A SLB está concentrada em tecnologias que podem reduzir emissões e o impacto ambiental com soluções práticas e comprovadas com qualificação em nossas operações principais e estendendo estas a setores adjacentes. Os exemplos incluem o seguinte:

-- A SLB End-to-end Emissions Solutions (SEES) apresentou seu instrumento de ponto de metano de última geração, um sistema de monitoramento contínuo de metano auto-instalado que usa sensores habilitados para IoT, que detectam, localizam e quantificam de modo rápido e econômico emissões através de operações de petróleo e gás. O monitoramento eficaz é essencial para reduzir as emissões de metano, um gás com efeito de estufa (GEE) que representa cerca de metade das emissões operacionais do setor de petróleo e gás. O instrumento de ponto de metano proporciona aos operadores a sensibilidade de detectar vazamentos com liderança do setor, sendo que o monitoramento contínuo de metano elimina a necessidade de coleta manual de dados.

-- Nos EUA, a SEES entregou à Chord Energy uma avaliação das opções para eliminar a queima de rotina. Com foco em locais que produzem pequenos volumes de gás rico em Bakken, a SEES ajudou a identificar e avaliar soluções de captação de gás de alta qualidade com base na redução mundial de emissões com o menor custo ou a melhor maximização de receitas. A recomendação da SEES seguiu uma análise termodinâmica rigorosa e uma revisão técnico-económica de tecnologias emergentes e maduras para conversão de gás queimado em um produto básico.

-- No Paquistão, a SLB recebeu um contrato da Mari Petroleum Company Limited (MPCL) para fornecer tecnologia de membrana de separação de CO2 em combinação com serviços de vida útil no campo. Este projeto inclui o fornecimento de membranas de remoção de CO2 do gás natural, colocação em funcionamento e serviços em campo, com desenvolvimento e instalação no futuro de serviços de desempenho enriquecidos com dados Process Live?, que oferecem informação digital e cooperação direta com especialistas na matéria da SLB. Estes serviços irão visar a maximização da produção de gás tratado dentro do sistema, enquanto preveem a vida útil restante das membranas de CO2 com identificação precoce de perturbações no processo e otimização dos ciclos de substituição da membrana. Esta primeira implementação da aplicação digital 'Process Live' na região do Oriente Médio e Norte de África irá possibilitar à MPCL otimizar o desempenho econômico da rede de produção, ao aumentar o tempo de atividade e reduzir as despesas totais de substituição de membranas.

SETOR DIGITAL

A SLB está implantando tecnologia digital em escala, permitindo que os clientes rastreiem e acessem seus dados, aproveitem informações para elevar seu desempenho e adotem novas operações autônomas habilitadas para IA. Os destaques notáveis do trimestre incluem o seguinte:

-- A SLB, Amazon Web Services (AWS) e Shell Global Solutions Nederland BV (Shell) assinaram um contrato de cooperação plurianual em três vias para fornecer fluxos de trabalho digitais de ponta a ponta à Shell, com uso de soluções de subsuperfície da SLB na infraestrutura de nuvem da AWS. A cooperação visa oferecer soluções digitais subterrâneas de alto desempenho e econômicas, para ser utilizadas pela Shell e disponibilizadas ao setor. Os fluxos de trabalho digitais irão usar as normas da Plataforma de Dados OSDU® para melhorar ainda mais a experiência positiva do cliente por parte dos usuários empresariais, aumentando a eficiência e a cooperação, ao mesmo tempo em que produzem melhores conhecimentos para a Shell e o setor de energia. Esta cooperação tem por base o contrato de cooperação estratégica existente entre a SLB e a AWS, que acelera a disponibilidade do software líder do setor da SLB, incluindo soluções de subsuperfície Petrel? e soluções de poço Techlog?, na AWS.

-- A SLB assinou uma parceria de tecnologia subterrânea com a INEOS Energy, a divisão de energia da INEOS, uma empresa internacional de produtos químicos e de fabricação. A INEOS Energy fará parceria com a SLB para cooperar e inovar tecnologias subterrâneas, incluindo capacidades de IA, a fim de ajudar a impulsionar o desempenho operacional para o crescimento contínuo, novas aquisições, além da captação e sequestro de carbono (CCS). Pelo contrato, a INEOS Energy irá integrar a plataforma digital SLB Delfi? em suas operações de petróleo e gás, sobretudo subsuperfície, poços, transporte e monitoramento. A integração da plataforma Delfi nos ativos atuais e nas novas aquisições representa um elemento crucial da estratégia de CCS na redução de emissões da INEOS Energy para um futuro sustentável de baixo carbono.

Operações Digitais

As operações digitais estão ganhando maturidade, transformando o modo como as operadoras desenvolvem e utilizam ativos. Da automação às operações autônomas, vemos claramente uma inflexão positiva na implementação de operações digitais com impactos significativos na eficiência e no desempenho. Exemplos notáveis incluem o seguinte:

-- No Kuwait, a Kuwait Oil Company (KOC) implementou um projeto de prova de valor bem-sucedido com a SLB, implantando as soluções de IA e IoT de borda Agora? em poços de gás natural selecionados em Greater Burgan, o maior complexo de campos de arenito do mundo. Com a tecnologia Agora, a KOC pode integrar perfeitamente fluxos de trabalho de engenharia, adaptados precisamente aos requisitos comerciais e técnicos exclusivos da KOC, que eliminaram a necessidade de múltiplas plataformas, simplificaram as operações e maximizaram a eficiência. A KOC também será capaz de otimizar processos referentes à produção, reduzir custos e impulsionar melhorias significativas no projeto piloto, considerado estratégico para adotar a transformação digital da KOC.

-- No Iraque, a Kuwait Energy Basra Limited (KEBL) concedeu à SLB um contrato para uma plataforma de integração de fluxos de trabalho e dados de perfuração e produção em tempo real. O escopo do contrato abrange a digitalização dos fluxos de trabalho de perfuração e produção, incluindo a tecnologia Agora no local do poço / plataforma e uma plataforma de IA desenvolvida pela Dataiku no centro do sistema. O escopo cobre todos os poços de produção atuais e futuros, bem como frota de plataformas nos planos de expansão do Bloco 9 da KEBL. O projeto é construído como uma solução adequada à finalidade que irá permitir à KEBL monitorar e cooperar em tempo real, além de integrar diversos dados em uma plataforma, que permitem a análise de dados para possibilitar uma melhor tomada de decisões e vigilância inteligente.

-- Em Brunei, uma operadora implantou a primeira solução de análise visual Agora para segurança de plataformas em toda a sua frota de plataformas após um teste piloto bem-sucedido que demonstrou uma redução de 35% em eventos de risco. A computação de borda e IA permitem a detecção automática de um evento de risco quando uma pessoa entra na zona vermelha inteligente no convés da plataforma. Durante o teste piloto, a solução Agora resultou na identificação de 10 vezes mais eventos de risco e na economia de 51 dias úteis por mês quando comparado à revisão manual de transmissão digital de vídeo ao vivo. Os dados de eventos de risco, que podem ser visualizados como fotos e videoclipes, orientam revisões de procedimentos operacionais padrão e dão apoio a aprendizagens de segurança. O escopo de análise visual da Agora foi incluído em um contrato existente e irá resultar em receita adicional durante os dois anos restantes.

NOVAS ENERGIAS

A SLB continua participando da transição mundial para sistemas energéticos de baixo carbono por meio de tecnologia inovadora e parcerias estratégicas, incluindo o seguinte:

-- A SLB e a TDA Research Inc. (TDA), uma empresa líder em pesquisa, assinaram um contrato exclusivo para desenvolver em conjunto e ampliar tecnologias absorventes emergentes da TDA para aplicações industriais de captação de carbono nos setores de energia, cimento, aço e petroquímico. As tecnologias absorventes emergentes da TDA enfocam uma ampla gama de emissões industriais de CO2, desde fontes pontuais de baixa e alta concentração até captação direta de ar. Estas tecnologias têm o potencial de reduzir significativamente os custos de capital e operacionais referentes à captação de carbono, que reduzem o tamanho e a pegada de equipamentos, simplificam os equipamentos de processo associados e diminuem os requisitos de energia.

-- A SLB lançou sua solução de detecção e classificação de armazenamento de carbono que aumenta a confiança nas decisões de seleção de locais baseadas na análise científica da integridade a longo prazo e do potencial econômico de um ativo. A solução ajuda os clientes a evitar locais de armazenamento abaixo do ideal com fatores de risco que podem desperdiçar tempo e recursos valiosos, bem como diminuir a probabilidade de um projeto de captação, uso e sequestro de carbono alcançando à decisão final de investimento.

-- Na Louisiana, a Strategic Biofuels firmou um contrato com a SLB para prover serviços de sequestro de carbono para seu projeto de refinaria de biocombustíveis Louisiana Green Fuels (LGF), dando suporte à produção de combustíveis profundamente negativos em carbono, que serão desenvolvidos por uma usina elétrica de bioenergia adjacente com CCS (BECCS). A SLB irá prover serviços de projeto e engenharia inicial com redução de risco no local para o complexo CCS, que estará localizado dentro e ao redor da refinaria de biocombustíveis e da planta BECCS. O contrato inclui disposições para serviços futuros, incluindo operações de injeção e monitoramento de CO2 a longo prazo. Uma vez online, a planta LGF terá capacidade para compensar até 1,36 milhão de toneladas de emissões de CO2 ao ano.

-- No Canadá, o LithiumBank contratou a SLB para conduzir modelagem detalhada de reservatórios subterrâneos das formações Leduc e Swan Hills para uma futura estimativa de recursos e avaliação econômica preliminar do projeto de salmoura de lítio Park Place, no centro-oeste de Alberta. A caracterização dos reservatórios da SLB irá incluir a modelagem de fácies, modelagem de porosidade, além da permeabilidade e interpretação de 57 km de linhas sísmicas. A modelagem detalhada dos reservatórios irá proporcionar um maior nível de confiança em futuros projetos de engenharia e produção, bem como apoiar a próxima estimativa de recursos.

TABELAS FINANCEIRAS

Demonstração de resultados consolidada condensada

-0- *T (Demonstrado em milhões, exceto valores por ação) Terceiro trimestre Nove meses Períodos finalizados em 30 de setembro2023 2022 2023 2022 Receita$ 8.310 $ 7.477 $ 24.145 $ 20.213 Juros e outras receitas (1)73 75 247 436 DespesasCusto de receita6.592 6.042 19.378 16.623 Pesquisa e engenharia186 160 524 456 Geral e administrativo81 94 268 277 Juros129 122 373 369 Lucro antes de impostos (1)$ 1.395 $ 1.134 $ 3.849 $ 2.924 Despesa fiscal (1)259 215 722 514 Lucro líquido (1)$ 1.136 $ 919 $ 3.127 $ 2.410 Lucro líquido atribuível a participações minoritárias13 12 36 33 Lucro líquido atribuível à SLB (1)$ 1.123 $ 907 $ 3.091 $ 2.377 Ganhos diluídos por ação do SLB (1)$ 0,78 $ 0,63 $ 2,14 $ 1,65 Média de ações em circulação1.424 1.418 1.424 1.414 Média de ações em circulação assumindo diluição1.442 1.439 1.442 1.436 Depreciação e amortização incluídas nas despesas(2)$ 579 $ 533 $ 1.703 $ 1.598 *T

-0- *T (1) Consulte a seção intitulada "Encargos e Créditos" para obter detalhes. (2) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos em APS. *T

Balanço consolidado condensado

-0- *T (Declarado em milhões) Ativos30/09/2023 31/12/2022 Ativos circulantesDinheiro e investimentos a curto prazo$ 3.735 $ 2.894 Recebíveis8.049 7.032 Inventários4.305 3.999 Outros ativos circulantes949 1.078 17.038 15.003 Investimento em empresas afiliadas1.622 1.581 Ativos fixos6.875 6.607 Benevolência13.111 12.982 Ativos intengíveis2.912 2.992 Outros ativos4.255 3.970 $ 45.813 $ 43.135 Passivos e Patrimônio LíquidoPassivos circulantesContas a pagar e passivos acumulados$ 9.222 $ 9.121 Passivo estimado para impostos de renda935 1.002 Empréstimos a curto prazo e parcela atual de dívida a longo prazo1.998 1.632 Dividendos pagáveis373 263 12.528 12.018 Dívida a longo prazo11.147 10.594 Benefícios pós-aposentadoria166 165 Outros passivos2.265 2.369 26.106 25.146 Equidade19.707 17.989 $ 45.813 $ 43.135 *T

Liquidez

-0- *T (Declarado em milhões) Componentes de Liquidez 30/09/2023 30/06/2023 30/06/2022 31/12/2022 Dinheiro e investimentos a curto prazo$ 3.735 $ 3.194 $ 3.609 $ 2.894 Empréstimos a curto prazo e parcela atual de dívida a longo prazo(1.998) (1.993) (899) (1.632) Dívida a longo prazo(11.147) (11.342) (12.452) (10.594) Dívida Líquida (1)$ (9.410) $ (10.141) $ (9.742) $ (9.332) Detalhes de mudanças na liquidez a seguir:Nove Terceiro Nove meses trimestre meses Períodos finalizados em 30 de setembro2023 2023 2022 Lucro líquido$ 3.127$ 1.136 $ 2.410 Encargos e créditos, líquidos de impostos(2)(28)- (265) 3.0991.136 2.145 Depreciação e amortização(3)1.703579 1.598 Despesa de remuneração baseada em ações21858 236 Mudança no capital de giro(1.353)(67) (1.814) Outros(52)(29) (59) Fluxo de caixa de operações3.6151.677 2.106 Despesas de capital(1.345)(464) (1.046) Investimentos em APS(391)(138) (420) Dados de exploração capitalizados(121)(38) (77) Fluxo de caixa livre(4)1.7581.037 563 Dividendos pagos(961)(356) (600) Programa de recompra de ações(594)(151) - Receitas de planos de ações de funcionários276152 171 Aquisições e investimentos em negócios, líquidos de dinheiro adquirido(280)(18) (45) Receitas da venda de ações da Liberty137- 513 Receitas da venda de imóveis-- 120 Impostos pagos sobre prêmios de remuneração baseados em ações líquidas definidas(162)(18) (92) Outros(272)(105) (118) (Aumento) diminuição da dívida líquida antes do impacto das mudanças nas taxas de câmbio(98)541 512 Impacto das mudanças nas taxas de câmbio na dívida líquida20190 802 (Aumento) diminuição da dívida líquida(78)731 1.314 Dívida líquida, início do período(9.332)(10.141) (11.056) Dívida líquida, fim do período$ (9.410)$ (9.410) $ (9.742) *T

-0- *T (1) A "dívida líquida" representa a dívida bruta menos caixa e investimentos a curto prazo. A administração acredita que a dívida líquida fornece informações úteis referentes ao nível de endividamento da SLB, ao refletir o caixa e os investimentos que poderiam ser utilizados para pagar a dívida. A dívida líquida é uma medida financeira não-GAAP que deve ser considerada além, e não como um substituto ou superior, da dívida total. (2) Consulte a seção intitulada "Encargos e Créditos" para obter detalhes. (3) Inclui depreciação de ativos fixos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados de exploração e investimentos em APS. (4) O "fluxo de caixa livre" representa o fluxo de caixa das operações menos despesas de capital, investimentos em APS e custos de dados de exploração capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e útil aos investidores e à administração como uma medida da capacidade da SLB de gerar caixa. Uma vez satisfeitas as necessidades e obrigações do negócio, este caixa pode ser utilizado para reinvestir na empresa para crescimento futuro ou retornar aos acionistas mediante pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira não-GAAP que deve ser considerada além, e não como um substituto ou superior, do fluxo de caixa das operações. *T

Encargos e Créditos

Além dos resultados financeiros determinados segundo os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) dos EUA, esta divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2023 também inclui medidas financeiras não-GAAP (conforme definido no Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras não-GAAP discutidas em "Liquidez", o lucro líquido da SLB, excluindo encargos e créditos, bem como medidas dele derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo encargos e créditos; taxa de imposto efetiva, excluindo encargos e créditos; EBITDA ajustado e margem EBITDA ajustada) são medidas financeiras não-GAAP. A administração acredita que a exclusão de encargos e créditos destas medidas financeiras proporciona uma perspectiva útil sobre os resultados comerciais subjacentes e as tendências operacionais da SLB, e um meio para avaliar o período de operações da SLB ao longo do período. Estas medidas também são utilizadas pela administração como medidas de desempenho para determinar certas retribuições de incentivos. As medidas financeiras não-GAAP anteriores devem ser consideradas além, e não como um substituto ou superior, de outras medidas de desempenho financeiro preparadas conforme o GAAP. A seguir está indicada uma reconciliação de algumas destas medidas não-GAAP com as medidas GAAP comparáveis. Para uma reconciliação do EBITDA ajustado à medida GAAP comparável, consulte a seção intitulada "Informações complementares" (Pergunta 9).

-0- *T (Demonstrado em milhões, exceto valores por ação) Nove meses 2023 Antes de impostos Impostos Não contab. Juros Líquido Diluído EPS Lucro líquido da SLB (base GAAP) $ 3.849 $ 722 $ 36 $ 3.091 $ 2,14 Ganho na venda de ações da Liberty (36) (8) - (28) (0,02) Lucro líquido da SLB, excluindo encargos e créditos $ 3.813 $ 714 $ 36 $ 3.063 $ 2,12 Nove meses 2022 Antes de impostos Impostos Não contab. Juros Líquido Diluído EPS * Lucro líquido da SLB (base GAAP) $ 2.924 $ 514 $ 33 $ 2.377 $ 1,65 Ganho na venda de ações da Liberty (242) (17) - (225) (0,16) Ganho na venda de imóveis (43) (2) - (41) (0,03) Lucro líquido da SLB, excluindo encargos e créditos $ 2.639 $ 495 $ 33 $ 2.111 $ 1,47 Não houve encargos ou créditos durante os terceiros trimestres de 2023 e 2022 e durante o segundo trimestre de 2023. Todos os encargos e créditos dos períodos acima são classificados em Juros e outras receitas na Demonstração de resultados consolidada condensada. *Não adiciona devido a arredondamentos. *T

Divisões

-0- *T (Declarado em milhões)Três meses finalizados em30/09/2023 30/06/2023 30/06/2022 Receita Lucroantes deimpostos Receita Lucro antes de impostos Receita Lucro antes de impostos Setor Digital e Integração$ 982$ 314 $ 947 $ 322 $ 900 $ 305 Desempenho de Reservatórios1.680344 1.643 306 1.456 244 Construção de Poços3.430759 3.362 731 3.084 664 Sistemas de Produção2.367319 2.313 278 2.150 224 Eliminações e outros(149)(53) (166) (56) (113) (37) Lucro operacional do segmento antes de impostos1.683 1.581 1.400 Setor Corporativo e outros(182) (183) (155) Receitas de juros(1)20 19 8 Despesas de juros(1)(126) (124) (119) $ 8.310$ 1.395 $ 8.099 $ 1.293 $ 7.477 $ 1.134 *T

-0- *T (Declarado em milhões)Nove meses finalizados em30/09/202330/09/2022Receita Lucroantes deimpostos Receita Lucro antes de impostos Setor Digital e Integração$ 2.822$ 901 $ 2.713 $ 976 Desempenho de Reservatórios4.826892 3.999 598 Construção de Poços10.0522.162 8.168 1.522 Sistemas de Produção6.888802 5.647 509 Eliminações e outros(443)(102) (314) (151) Lucro operacional do segmento antes de impostos4.655 3.454 Setor Corporativo e outros(536) (468) Receitas de juros(1)57 13 Despesas de juros(1)(363) (360) Encargos e créditos(2)36 285 $ 24.145$ 3.849 $ 20.213 $ 2.924 *T

-0- *T (1) Exclui valores que estão incluídos nos resultados de segmentos. (2) Consulte a seção intitulada "Encargos e Créditos" para obter detalhes. *T

Informações complementares

Perguntas Frequentes

-0- *T 1)Qual é a orientação de investimento de capital para todo o ano de 2023? O investimento de capital (que consiste em despesas de capital, custos de dados de exploração e investimentos em APS) para todo o ano de 2023 deverá ser cerca de US$ 2,50 a US$ 2,60 bilhões. O investimento de capital para todo o ano de 2022 foi de US$ 2,30 bilhões. *T

-0- *T 2)Qual foi o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o terceiro trimestre de 2023? O fluxo de caixa operacional no terceiro trimestre de 2023 foi de US$ 1,68 bilhão e o fluxo de caixa livre foi de US$ 1,04 bilhão. *T

-0- *T 3)O que foi incluído em "Juros e outras receitas" para o terceiro trimestre de 2023? "Juros e outras receitas" para o terceiro trimestre de 2023 foi de US$ 73 milhões. Consistiu em receitas de juros de US$ 22 milhões e ganhos de investimentos pelo método de equidade de US$ 51 milhões. *T

-0- *T 4)Como as receitas e despesas de juros mudaram durante o terceiro trimestre de 2023? As receitas de juros de US$ 22 milhões no terceiro trimestre de 2023 aumentaram US$ 3 milhões sequencialmente. As despesas de juros de US$ 129 milhões aumentaram US$ 2 milhões sequencialmente. *T

-0- *T 5)Qual é a diferença entre o lucro consolidado antes de impostos e o lucro operacional do segmento antes de impostos da SLB? A diferença consiste em itens corporativos, encargos e créditos, receitas de juros e despesas de juros não alocadas aos segmentos, bem como despesas de remuneração com base em ações, despesas de amortização associadas a certos ativos intangíveis, certas iniciativas administradas centralmente e outros itens não operacionais. *T

-0- *T 6)Qual foi a taxa efetiva de impostos (ETR) para o terceiro trimestre de 2023? A ETR para o terceiro trimestre de 2023 foi de 18,6% quando comparada a 19,0% para o segundo trimestre de 2023. Não houve encargos ou créditos durante o terceiro e segundo trimestres de 2023. *T

-0- *T 7)Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 30 de setembro de 2023 e como isto mudou em relação ao fim do trimestre anterior? Havia 1,423 bilhão de ações ordinárias em circulação em 30 de setembro de 2023 e 1,421 bilhão de ações em circulação em 30 de junho de 2023. *T

-0- *T (Declarado em milhões) Ações em circulação em 30 de junho de 2023 1.421 Ações emitidas sob plano de compra de ações de funcionários 3 Ações emitidas para opções, menos ações trocadas 1 Aquisição de ações restritas 1 Programa de recompra de ações (3) Ações em circulação em 30 de setembro de 2023 1.423 *T

-0- *T 8)Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o terceiro trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2023? Como isto se reconcilia com o número médio de ações em circulação, assumindo a diluição, utilizado no cálculo do lucro por ação diluído? O número médio ponderado de ações em circulação foi de 1,424 bilhão durante o terceiro trimestre de 2023 e 1,423 bilhão durante o segundo trimestre de 2023. A seguir houve uma reconciliação da média ponderada de ações em circulação com o número médio de ações em circulação, assumindo diluição, utilizado no cálculo do lucro por ação diluído. *T

-0- *T (Declarado em milhões) Terceiro trimestre2023 Segundo trimestre 2023 Média ponderada de ações em circulação1.424 1.423 Ações restritas não adquiridas16 17 Exercício presumido de opções de ações2 2 Média de ações em circulação, assumindo diluição1.442 1.442 *T

-0- *T 9)Qual foi o EBITDA ajustado do SLB no terceiro trimestre de 2023, no segundo trimestre de 2023 e no terceiro trimestre de 2022, nos nove meses de 2023 e nos nove meses de 2022? O EBITDA ajustado do SLB foi de US$ 2,08 bilhões no terceiro trimestre de 2023, US$ 1,96 bilhão no segundo trimestre de 2023 e US$ 1,76 bilhão no terceiro trimestre de 2022, e foi calculado do seguinte modo: *T

-0- *T (Declarado em milhões) Terceirotrimestre de 2023 Segundo trimestre de 2023 Terceiro trimestre de 2022 Lucro líquido atribuível ao SLB$ 1.123 $ 1.033 $ 907 Lucro líquido atribuível a participações não controladas13 14 12 Despesa fiscal259 246 215 Lucro antes de impostos$ 1.395 $ 1.293 $ 1.134 Depreciação e amortização579 561 533 Despesas de juros129 127 122 Receitas de juros(22) (19) (33) EBITDA ajustado$ 2.081 $ 1.962 $ 1.756 *T

-0- *T O EBITDA ajustado da SLB foi de US$ 5,830 bilhões nos nove meses finalizados em 30 de setembro de 2023 e de US$ 4,539 bilhões nos nove meses finalizados em 30 de setembro de 2022, e foi calculado do seguinte modo: *T

-0- *T (Declarado em milhões) Nove meses2023 Nove meses 2022 Lucro líquido atribuível à SLB$ 3.091 $ 2.377 Lucro líquido atribuível a participações não controladas36 33 Despesa fiscal722 514 Lucro antes de impostos$ 3.849 $ 2.924 Encargos e créditos(36) (285) Depreciação e amortização1.703 1.598 Despesas de juros373 369 Receitas de juros(59) (66) EBITDA ajustado$ 5.830 $ 4.540 *T

-0- *T O EBITDA ajustado representa o lucro antes dos impostos, excluindo encargos e créditos, depreciação e amortização, despesas de juros e receitas de juros. A administração acredita que o EBITDA ajustado é uma medida de rentabilidade importante para a SLB e que fornece uma perspectiva útil sobre os resultados comerciais e tendências operacionais subjacentes da SLB, e um meio para avaliar o período de operações do SLB ao longo do período. O EBITDA ajustado também é utilizado pela administração como medida de desempenho ao determinar certas remunerações de incentivos. O EBITDA ajustado deve ser considerado adicional, e não como um substituto ou superior, a outras medidas de desempenho financeiro preparadas segundo GAAP. *T

-0- *T 10)Quais foram os componentes das despesas de depreciação e amortização para o terceiro trimestre de 2023, o segundo trimestre de 2023 e o terceiro trimestre de 2022? Os componentes das despesas de depreciação e amortização para o terceiro trimestre de 2023, o segundo trimestre de 2023 e o terceiro trimestre de 2022 foram os seguintes: *T

-0- *T (Declarado em milhões) Terceiro trimestre2023 Segundo trimestre 2023 Terceiro trimestre 2022 Depreciação de ativos fixos365 $ 353 $ 343 Amortização de ativos intangíveis78 77 76 Amortização de investimentos em APS107 101 96 Amortização dos custos de dados de exploração capitalizados29 30 18 579 $ 561 $ 533 *T

-0- *T 11)Quais divisões compreendem o negócio Core da SLB e qual foi sua receita e lucro operacional antes de impostos nos nove meses finalizados em 30 de setembro de 2023 e 2022? O negócio Core da SLB compreende Desempenho de Reservatórios, Construção de Poços e Sistemas de Produção. A receita do negócio CORE e o lucro operacional antes dos impostos da SLB para os nove meses finalizados em 30 de setembro de 2023 e 2022 são calculados do seguinte modo: *T

-0- *T (Declarado em milhões) Nove meses finalizados em Alteração 30/09/2023 30/09/2022 Receita Desempenho de Reservatórios4.826 3.999 Construção de Poços10.052 8.168 Sistemas de Produção6.888 5.647 $ 21.766 $ 17.814 22% Lucro operacional antes dos impostos Desempenho de Reservatórios892 598 Construção de Poços2.162 1.522 Sistemas de Produção802 509 $ 3.856 $ 2.629 47% Margem operacional antes dos impostos Desempenho de Reservatórios18,5% 15,0% Construção de Poços21,5% 18,6% Sistemas de Produção11,7% 9,0% 17,7% 14,8% 295 bps *T

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários que representam quase o dobro das nacionalidades, trabalhamos todos os dias na inovação do petróleo e gás, no fornecimento digital em escala, na descarbonização das indústrias, e no desenvolvimento e expansão de novos sistemas energéticos que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Informações sobre a teleconferência

A SLB organizará uma teleconferência para discutir o comunicado à imprensa sobre lucros e perspectivas de negócios na sexta-feira, 20 de outubro de 2023. A teleconferência está programada para começar às 9h30, horário do leste dos EUA. Para acessar a teleconferência, aberta ao público, entre em contato com a operadora da teleconferência pelo telefone +1 (844) 721-7241 na América do Norte, ou +1 (409) 207-6955 fora da América do Norte, cerca de 10 minutos antes do horário de início programado da ligação, indicando o código de acesso 8858313. No fim da teleconferência, um replay de áudio estará disponível até 20 de novembro de 2023, ao ligar +1 (866) 207-1041 na América do Norte, ou +1 ( 402) 970-0847 fora da América do Norte, indicando o código de acesso 1720594. A teleconferência será transmitida simultaneamente pela web em www.slb.com/irwebcast apenas por áudio. Um replay do webcast também estará disponível no mesmo site até 20 de novembro de 2023.

Este comunicado à imprensa sobre os lucros do terceiro trimestre de 2023, bem como outras declarações que fazemos, contém "declarações prospectivas" segundo o significado das leis federais de valores mobiliários, que incluem quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Tais declarações contêm com frequência palavras como "esperar", "é possível", "pode", "acreditar", "prever", "planejar", "potencial", "projetado", "projeções", "precursor", "previsão, " "perspectiva", "expectativas", "estimar", "pretender", "antecipar", "ambição", "meta", "alvo", "programado", "pensar", "deveria", "poderia", " iria", "irá", "ver", "provavelmente" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como declarações sobre nossos alvos financeiros e de desempenho e outras previsões ou expectativas referentes ou em função de nossas perspectivas de negócios; crescimento da SLB como um todo e de cada uma de suas divisões (e para linhas de negócios, áreas geográficas ou tecnologias específicas dentro de cada divisão); busca e crescimento da produção de petróleo e gás natural; preços de petróleo e gás natural; previsões ou expectativas referentes à transição energética e às mudanças climáticas a nível mundial; melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia; despesas de capital da SLB e do setor de petróleo e gás; nossas estratégias comerciais, incluindo digitais e "adequadas à bacia", bem como estratégias de nossos clientes; nossos planos de alocação de capital, incluindo planos de dividendos e programas de reaquisição de ações; nossos projetos APS, joint ventures e outras alianças; o impacto do conflito em curso na Ucrânia no fornecimento internacional de energia; acesso a matérias-primas; futuras condições econômicas e geopolíticas mundiais; liquidez futura, incluindo fluxo de caixa livre; e resultados futuros de operações, como níveis de margem. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, alterações nas condições econômicas e geopolíticas internacionais; alterações nos gastos de exploração e produção de nossos clientes e mudanças no nível de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás natural; resultados de operações e situação financeira de nossos clientes e fornecedores; incapacidade de alcançar suas metas financeiras e de desempenho e outras previsões e expectativas; incapacidade de alcançar nossas metas de emissões líquidas zero de carbono ou metas provisórias de redução de emissões; condições econômicas, geopolíticas e empresariais gerais em regiões chave do mundo; o conflito em curso na Ucrânia; risco cambial; inflação; mudanças na política monetária por parte de governos; pressão de preços; fatores climáticos e sazonais; efeitos desfavoráveis de pandemias sanitárias; disponibilidade e custo das matérias-primas; modificações operacionais, atrasos ou cancelamentos; desafios em nossa cadeia de fornecimento; diminuição da produção; extensão dos encargos futuros; incapacidade de reconhecer eficiências e outros benefícios pretendidos de nossas estratégias e iniciativas empresariais, como energia digital ou novas energias, bem como de nossas estratégias de redução de custos; mudanças em regulamentações governamentais e requisitos regulamentares, incluindo aqueles referentes à exploração offshore de petróleo e gás, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos e iniciativas referentes ao clima; incapacidade da tecnologia para enfrentar novos desafios na exploração; competitividade de fontes alternativas de energia ou substitutos de produtos; além de outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado à imprensa e em nossos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes apresentados ou entregues à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Caso um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou se as suposições subjacentes se revelarem incorretas, os efeitos ou resultados reais poderão variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras contidas neste comunicado à imprensa sobre nossos planos e metas ambientais, sociais e outros de sustentabilidade não são uma indicação de que estas declarações sejam necessariamente relevantes aos investidores ou que precisem ser divulgadas em nossas apresentações junto à SEC. Além disto, declarações ambientais, sociais e referentes à sustentabilidade, históricas, atuais e prospectivas podem estar baseadas em padrões para medir o progresso que ainda estão em desenvolvimento, em controles e processos internos que continuam evoluindo e em suposições que estão sujeitas a alterações no futuro. As declarações neste comunicado à imprensa são feitas na data deste comunicado, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

